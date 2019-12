En tanto, el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, en un informe, recordó que en Lanús está prohibida la pirotecnia por Ordenanza Nº 12633 de 2018, y el municipio reciben denuncias sobre fabricación clandestina, utilización indebida y venta ilegal al 0800.3330268. En ese distrito, se habla de prohibición en "zonas calmas" y "sólo con autorización en espectáculos públicos". No se debe confundir con fuegos de artificio sin explosiones, que además deben ser autorizados por la normativa nacional vigente.

En Avellaneda, la Ordenanza 27773 data de 2017 y habla de "prohibición total", pero la comuna no controla y se ha visto en canchas de fútbol cerca de hospitales y en encuentros políticos propios, pese a las quejas de numerosos vecinos y padres de menores con Trastorno del Espectro Autista -TEA- y entidades defensoras de los animales.

La realidad

Norma, de Avellaneda, señaló al respecto" La Ordenanza Municipal no se aplica, pues nuestro intendente no se interesa en ese tipo de temas. Tampoco y pese a que la ley lo obliga, no publica las ordenanzas municipales, excepto que a él le convenga, tal como la del aumento del 60 por ciento para el 2020 de la Tasa por Servicios Generales".

Desde Lanús, Sebastián Pérez indicó envío un mensaje en página social: "Te pido que entiendas lo que causa la pirotecnia en muchos niños con TEA. Soy papá de Jere, él tiene autismo (TEA) y quiero pedirte que no uses pirotecnia en las fiestas, por favor, pensa en las personas y animales que sufren por ello".