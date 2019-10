Precisamente fueron 19.935 y de todos los casos detectados y tratados -según el Municipio-, los menores nacieron sanos.

Para erradicar y controlar la sífilis, una patología muchas veces ignorada y que puede afectar gravemente, las autoridades sanitarias municipales trabajan para brindar prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia confidencial, gratuita y especializada en Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y VIH/SIDA.

Es así que, por eso, cuenta con un espacio especializado, como es el Centro de Salud N° 8 de Calle 10, entre 131 y 132, y una red de laboratorios en 34 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

En estos espacios, ha sido una de las enfermedades más tratadas y, acerca de esto, el asesor en Políticas Socio Educativas de la Municipalidad, Remo Salve, expresó: "De la sífilis se dejó de hablar pero nunca dejó de existir. Como hay un medicamento que la cura, la penicilina, y encima es económica, no se habla del tema, pero está en auge como todas las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Incluso ya en 2009, Estados Unidos y Canadá hicieron un alerta muy importante sobre su aumento a nivel mundial".

En Berazategui, los controles gratuitos se realizan con especial hincapié en las embarazadas, para control de la madre y un adecuado tratamiento que no perjudique el desarrollo del bebé.

"En todos los hospitales siguen naciendo chicos con sífilis; y en Berazategui, las Secretarías de Políticas Socio-Educativas y de Salud Pública e Higiene armaron, en 2013, una red de laboratorios junto a 34 CAPS que tienen una extraccionista una vez por semana, exclusivamente para la mujer embarazada, donde no necesitan una orden y en el momento se les hace la prueba VDRL (para detectar la sífilis) y la del VIH", agregó Salve.

Además, el especialista recomendó que "en el caso de la embarazada, el tratamiento es simple e igual al de cualquier persona con sífilis. Por eso, si detectamos rápidamente la enfermedad, generalmente no se llega a lesiones en el feto, pero si no tuvo estos controles es muy probable que el chico no llegue a nacer o tenga síntomas importantes que pueden aparecer desde los primeros meses hasta los dos años de vida".

Síntomas

En hombres, el síntoma inicial de esta enfermedad de transmisión sexual es una lesión en los genitales, que se cura a los pocos días y también puede aparecer en la boca; no duele ni molesta, por lo cual puede confundirse con otro tipo de lastimadura.

En el caso de la mujer, en un 80 por ciento esa llaga (chancro) aparece en el cuello del útero, por lo cual este síntoma puede ignorarse.

Sin tratamiento adecuado, esto puede extenderse en sus fases más tardías hasta llegar a generar dificultad de movimiento de brazos y piernas, parálisis, entumecimiento, ceguera y enfermedades del corazón.