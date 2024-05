Cómo superar el famoso "miedo al no": a que nos rechacen, a que no nos quieran / Por Romina Atencio

El problema con el miedo al no, el miedo al fracaso, es que realmente significa que estamos creyendo que no lo estamos haciendo que NO nosotros mismos.

¿Recordás los “NO” que recibiste de chica? Seguramente fueron muchísimos! “No pintes las paredes”, “no saltes en el sillón”, “no grites”, “no cantes”, “no corras” y puedo seguir y seguir. Ese “NO” significa que, cuando haces lo que quieres, está mal. Mamá o papá o la abuela o quien sea el adulto a cargo, se enoja, no me quiere. Entonces me adapto. Y creo que lo que yo quiero hacer, es malo. En algún lugar de tu ser, esa niña, vive en ti y tiene miedo al no. ¿Y si comenzamos a sanar la niña, para poder hablarle realmente a la adulta?

La adulta sabe realmente, que no pasa nada si le dicen que no. La adulta puede razonar y entender que NO, no tiene nada que ver con sus capacidades.

Fijate que seguramente, la mayoría de las veces en las que tenemos miedo al NO, es en casos hipotéticos. Es decir, que ni siquiera lo intentamos, por miedo. La buena noticia, es que si lo estás deseando con el alma, es para vos. Punto. Por ahí no estás lista para recibirlo, y por eso, vas a recibir muchos NO hasta que estés lista. Pero para estar lista, debes seguir intentando y recibiendo NO como respuesta, hasta que estés lista.

El miedo no nos paraliza por el tamaño de los desafíos, sino que nos paraliza por lo que nosotras creemos que significa ese no. El desafío es ir a buscar en cada una, qué significa ese NO. ¿Cómo me siento cuando me rechazan? ¿Cómo me siento cuando me dicen que NO?

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Te voy a contar algunos casos de “Fracaso” (y lo pongo entre comillas, porque gracias a esos fracasos, estos son casos de increíble éxito):

-Walt Disney fue despedido de un diario local por “falta de imaginación”.

-Lady Gaga fue despedida de la primera compañía discográfica porque “No tenía talento para la música”.

Hay muchos mas casos, pero lo que quiero mostrarte con estos casos que elegí es que la mayoría de las veces en que nos rechazan, es porque a la persona que nos dice no, no le gusta lo que hacemos o no ve nuestro talento. Pero eso es nada más y nada menos que un juicio. Un prejuicio, o un juicio de valor. El desafío con los NO es justamente, aprender a darnos valor propio. Dejar de juzgarnos a través de la mirada del otro, y comenzar a creer en nosotras. Entender que a otros puede no gustarle lo que hacemos, pero eso no significa que sea malo.

El fracaso, realmente NO existe. Es una mentira. Una mentira que nos hemos creído. Es también la mentira del EGO, que quiere controlar cuándo llegará tu éxito. Eso no podemos controlarlo. Y sólo cuando tu visión sea mas grande que tus miedos, nada podrá detenerte. ¿Crees que un bombero no tiene miedo a morir cuando entra a rescatar a alguien en un incendio? Claro que tiene miedo! pero lo hace igual.

¿Te animás a ir por tus sueños a pesar del miedo al rechazo? ¿Vas a dejar que otros te digan cuánto vales? ¡Vamos, que la vida es tuya, y es una! Levantate y andá a vivir esos sueños, a pesar de los NO que te puedan venir.