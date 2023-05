Dengue: dos investigadoras argentinas avanzan en la creación de una vacuna

Investigadoras del Conicet y la Fundación Instituto Leloir (FIL) lograron identificar el mecanismo del virus del dengue, lo que posibilita la creación de vacunas.

Una investigación liderada por Mora González López Ledesma y dirigida por la viróloga Andrea Gamarnik, ambas investigadoras del Conicet en la Fundación Instituto Leloir, en la cual se revelan nuevos datos del virus del dengue, fue publicada en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).