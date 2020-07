“Yo compré la caja 17 de abril -relató Quinteros- no la usé enseguida, la dejé guardada y la abrí el 6 de mayo porque todavía estaba en fecha. Usé un poquito para hacer un tuco -agregó y lo que sobró lo fui a colocar en un tupper, pero estaba pegado, entonces abrí más la caja y me encontré con el pedazo de cuero de rata”.Inés tiene 67 años y aseguró que sufrió un trastorno digestivo tras saber que se comió una parte de ese tomate presuntamente infectado. “Yo ya me había comido los tallarines y estuve dos días descompuesta”, contó.

Según Quinteros, realizó la denuncia pero nadie se hizo cargo de la situación y explicó: “Llamé a Arcor para avisar y que retiraran ese lote y me dijeron que guardara la caja que pasaban a retirarla. La metí en el freezer y hasta la fecha no vinieron. También llamé al supermercado, y en Defensa del Consumidor no me dieron una respuesta. Me preocupa porque así como me pasó a mí, le pudo haber tocado a cualquiera”, precisó. Ante la falta de respuesta de las autoridades sanitarias de Escobar y de la empresas, Inés conservó la caja e hizo una denuncia con el patrocinio de una abogada, Andrea Falcone. La profesional explicó que ”Pasaron dos meses y nadie dijo nada.... la ANMAT no contesta, Arcor le ofreció darle una cajita de puré de tomate de repuesto y como no quería le ofreció bombones”, sostuvo. “Ese lote de puré tomates en abril, donde la gente se estoqueaba con comida por la pandemia, por lo cual, mucha parte de ese lote está todavía en la casa de los escobarenses”, dijo Falcone.

Hace instantes, la empresa ARCOR emitió un comunicado en el que explica todo el proceso de producción y afirma que "resulta imposible que se introduzca algún objeto extraño adentro de la lata"

COMUNICADO GRUPO ARCOR

Buenos Aires, 9 de julio de 2020. – En relación al reclamo formulado por una consumidora, quien señala que con fecha 17 de abril de este año compró una caja de puré de tomate marca Arcor, la guardó y la abrió el día 6 de mayo porque, según dice, estaba aún en fecha de ser consumida, usa un poco para realizar un tuco y en el sobrante al guardarlo señala haber encontrado un elemento extraño en el interior la caja, la empresa señala lo siguiente: