Hábitos, la clave para realizar un gran cambio / Por Romina Atencio

Un hábito es una conducta que tenemos incorporada como propia en nuestra rutina y que incide positiva o negativamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Lavarse los dientes es un hábito, alimentarse es un hábito, levantarse a un determinado horario, ir a trabajar, manejar o tomarse el tren en determinada dirección... son hábitos. Rutinas.

Nuestro cerebro necesita hábitos y rutinas para optimizar los procesos de pensamiento, y para funcionar de forma eficiente. Sabiendo esto, sabiendo que siempre vamos a estar incorporando hábitos, buenos o malos, ¿por qué no tomar consciencia de estos hábitos y usarlos a nuestro favor? Los malos hábitos, como el beber, fumar, comer de forma compulsiva, consumir noticieros permanentemente, o estar enchufado a la pantalla, también son modificables. Sólo debés reemplazarlos por otros.

Lo primero que debemos hacer es reconocer que son hábitos, que no son cadenas y que podemos cambiar. Los identificamos. Los aislamos. No son parte de nosotros, son costumbres. Nuestro cuerpo o nuestra mente se habituó a fumar, comer, tomar, etc. El problema con estos hábitos es que lo adictivo de lo que estamos consumiendo nos hace creer que no podremos dejarlo. Pero esto no es así.

TODO hábito es reemplazable por otro. Y esto es importante que lo entiendas: debés reemplazar el hábito. Estos aspectos recomiendo que los trabajes con algún especialista, pero te puedo asegurar que es posible desplazar esos malos hábitos.

Algo que siempre recomiendo en mis sesiones o talleres, es habituar el cuerpo a aquello que queremos lograr... Te explico. Imaginá que querés cambiar tu cuerpo físico. Querés adelgazar, por ejemplo. En lugar de someterte a dietas o restricciones, pensá lo siguiente: la persona que es como vos querés ser, esa persona que ya lo logró... ¿Qué come para mantenerse? ¿Qué actividad física crees que practica? ¿Qué rutinas sostiene? Entonces comenzá por ahí.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Comenzá a incorporar los pequeños hábitos que creas que esa persona sostiene. A lo mejor se cepilla los dientes más seguido, a lo mejor toma muchísima agua, a lo mejor camina más, a lo mejor se levanta temprano y hace una rutina de ejercicios tranquilos...

No son las grandes metas lo que nos lleva al éxito, son los pequeños hábitos de constancia. Esos pequeños hábitos nos van transformando poco a poco, de forma casi invisible. Lo increíble es que también podemos cambiar nuestra forma de pensar y ver el mundo, sumando pequeños hábitos. Elige algún libro de desarrollo personal y leé al menos dos hojas al día, verás cómo la nueva información comienza a moldear tu forma de pensar poco a poco.

Te quiero recomendar algunos, que puedes encontrarlos en formato de audiolibro: “Deja de ser tu”, Dr. Joe Dispenza; “Hábitos Atómicos”, James Clear y “Tu éxito es inevitable”, Maite Issa. Estos libros puedes encontrarlos en formato audiolibro en Youtube o Spotify.

Comenzar a incorporar información diferente, también es un hábito, y de los mejores. Porque recuerda: no vemos las cosas como son, sino que las cosas son como las vemos; por lo tanto, cambiando nuestra mirada, cambiaremos nuestro mundo.

Te invito a que comiences a incorporar algún hábito nuevo y trates de sostenerlo hasta que ya tu cuerpo te lo pida. Y verás como poco a poco tu vida comenzará a cambiar. ¡Hasta el domingo!