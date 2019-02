Las mujeres sufren más la depresión que los hombres

“Las mujeres se deprimen más que los varones, pero los varones deprimidos se suicidan más que las mujeres”, dijo a Télam Juan Cristóbal Tenconi, presidente de la Asociación Psiquiatras Argentinos (APSA) e integrante de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA ), al explicar cómo la viven unos y otros.

El trastorno emocional de Bieber también afectó a personalidades de otros ámbitos, como Rubén Doblas, El Rubius, famoso youtuber español de 29 años; Bojan Krkic, ex jugador del F.C.Barcelona, de 28 años; o a la ex pareja de Bieber, la actriz y cantante Selena Gómez (26), quien hizo pública su lucha contra la depresión y la ansiedad.

“No hay un solo motivo, un solo factor para contraer la enfermedad. Siempre es una circunstancia que se debe asociar a la historia singular, a la genética y a la personalidad de quien sufre el trastorno depresivo”, señaló Tenconi.

Por eso, a pesar de “lo bien que les va”, muchas veces los famosos deben interrumpir sus carreras víctimas por distintos tipos de crisis que los especialistas vinculan con “trastornos alimenticios, el uso indebido de drogas y alcohol, y disfunciones con el sueño o ataques de pánico”.

“Ponerse en el lugar del ideal es demoledor. Podemos ver a alguien triunfar pero eso no es todo, ya que lo que es importante para una persona no tiene por qué tener el mismo valor para otra. El éxito en sí no es un factor de depresión”, estimó Tenconi, al insistir en que la enfermedad es multifactorial y no debe confundirse con los duelos por las pérdidas que “vamos enfrentando a lo largo de la vida”.

El 12% de las causas de enfermedades en el mundo proviene de desórdenes mentales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calificó la depresión como “el flagelo de este fin de siglo” y estimó que se suicidan por año un millón de personas, 16 por cien mil, una tasa que aumenta en adolescentes y jóvenes, y más en hombres que en mujeres.

Para Enrique Rozitchner, médico psiquiatra y psicoanalista, los varones que sufren depresión suelen quejarse “del estrés laboral y de otras exigencias producto de un sistema social” que sigue vigente a pesar de los cambios que ponen en cuestión al machismo.

“Los adolescentes con depresión también sufren temor y ansiedad pero pueden llegar a la acción más que las chicas”, señaló el especialista a Télam.

El informe “Situación de Salud de los adolescentes en Argentina” publicado en 2016 por el entonces ministerio de Salud de la Nación y Unicef, reportó que “los varones entre 15 y 19 años tienen tres veces más chances de suicidarse que las chicas”.

Rozitchner coincidió en que los varones adultos entre 40 y 50 años tienen otros motivos: una ruptura matrimonial, la desorganización y el esfuerzo económico que experimentan al formar familias ensambladas, entre otras circunstancias que sienten que les exige “armarse de nuevo” en la vida.

En tanto, los hombres mayores pueden deprimirse por el descenso hormonal, una circunstancia que puede provocar irritabilidad, enojo y cambios de humor, que no son otra cosa que síntomas de la depresión, explicó.

