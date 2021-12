Libélula: alerta por droga muy potente y destructiva

En diálogo con Diario Popular, Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), expresó que "es necesario explicar que en muchas ocasiones personas muy cercanas a la mafia del narcotráfico sugieren que los informes sobre nuevas drogas son una promoción, pero es muy claro que no es necesario, en el mercado de las sustancias quienes consumen saben perfectamente cuando aparece algo nuevo, y el marketing narco funciona muy bien, por lo que hablar en voz alta ayuda a prevenir y es un mensaJe para las autoridades, porque es necesario frenar y controlar".

Acerca de la droga "libélula", Izaguirre manifestó que "en el mundo es conocida por su nombre en inglés, dragonfly, y cabe destacar que los fabricantes lo que hacen es todo el tiempo mover la estructura molecular de la receta original, con lo cual evitan los controles de las autoridades gubernamentales, simplemente porque no aparecen en sus listados".

Por caso, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU divulgó que la producción de "drogas de diseño", cuya estructura molecular es modificada para evitar las normativas en vigencia, ha alcanzado proporciones preocupantes. "Esto no es nuevo. Toman una fórmula, la modifican y salen al mercado con algo nuevo, que genera un efecto en los compradores, pero al mismo tiempo les evita el problema legal. Hasta que esa fórmula no está en los controles, no es ilegal. En ese tiempo los narcos hacen un desastre", dijo el experto.

¿Cuáles son los efectos de la droga "libélula"? "Provoca ansiedad, agitación, temblores, convulsiones, rigidez muscular, crisis de hipertensión, hemorragias cerebrales, insuficiencia renal y lo mas grave es la necrosis hepática. Es decir, se le muere el hígado al consumidor de la droga. La libélula o dragon fly produce cuadros de paranoia, de psicosis y el efecto va de las 12 a 24 horas. Por eso la compran, se sube la apuesta respecto, por ejemplo, a la cocaína", explicó Izaguirre.

"El compuesto químico es una derivación del MDMA. Es necesario hablar todo lo que sea necesario de los efectos. Saber que el efecto del 'viaje' va a durar 24 horas, y ahí tenemos el éxito, porque su potencia es extrema. Esta droga de diseño está presente en USA, México y en las grandes ciudades de Europa. En realidad, se produce dentro del territorio sin necesidad de cruzar fronteras. Llega la fórmula, se fabrica y comercializa", precisó Izaguirre.

Finalmente, el experto de AARA dijo que "las personas consumidoras quedan lamentablemente con secuelas importantes, como el Mal del Parkinson, problemas hepáticos y renales realmente severos. Cuadros irreversibles. Estamos frente a una de las tantas drogas de diseño que en realidad son de exterminio. Las fuerzas de seguridad y gente encargada de controlar deben extremar los esfuerzos para impedir que circulen estas pastillas, presentes en las fiestas. Es un problema muy serio, porque los diseñadores de drogas siempre están un pasito adelante de quienes combatimos la comercialización de sustancias peligrosas para la población".