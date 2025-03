Llega la 5ta edición de Festival Farmacity, un evento con actividades libres y gratuitas

Farmacity, ecosistema de negocios integrado por la red de farmacias, Simplicity, Get The Look y The Food Market, realiza la quinta edición de Festival Farmacity el domingo 6 de abril de 7.30 a 16 h. en los Bosques de Palermo (intersección Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta). Este evento de bienestar, que se celebra en el mes del Día Mundial de la Salud, contará con carreras de rollers y running, y actividades libres y gratuitas que incentivarán el movimiento y la vida saludable.