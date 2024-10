Los peligros de consumir gaseosas dietéticas

Sin embargo, diversos estudios científicos advierten que las gaseosas light o diet no son recomendables y que es preferible consumir agua. No se trata de su falta de beneficios, sino también de los riesgos que entrañan para la salud ya que los sustitutos del azúcar no son tan inocuos como se promocionan.

Pepsi black.png

La gaseosa diet no ayuda a perder peso

En cuanto a la pérdida de peso, el cambio a las bebidas 'light' no ayuda a controlar el peso a largo plazo, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, los consumidores tienden a compensar las calorías ahorradas con alimentos grasos y poco saludables.

Y es que, aunque las gaseosas 'light' contienen menos calorías que las regulares, tienden a activar receptores en el cerebro que provocan un aumento de las ansias de comer, sobre todo en mujeres y personas con sobrepeso.

Aspartamo M.jpg

Edulcorantes pueden provocar ACV, demencia y diabetes

A pesas de sus aparentes y promocionados beneficios, los sustitutos del azúcar pueden causar una serie de problemas de salud, como accidentes cerebrovasculares, la demencia, la diabetes de tipo 2, la obesidad y el síndrome metabólico, que puede desembocar en cardiopatías, advierten varios estudios.

Según la OMS, uno de los edulcorantes más populares en las bebidas dietéticas, el aspartamo, es potencialmente cancerígeno para el ser humano. Además, existen pruebas preliminares de que los edulcorantes artificiales pueden irritar las mucosas del aparato digestivo, provocando inflamación y aumentando los síntomas que suelen asociarse al síndrome del intestino irritable.

El consumo frecuente de bebidas gaseosas dietéticas también se ha relacionado con enfermedades inflamatorias del hígado, y la presencia en ellas de ácido fosfórico y cítrico provoca erosión dental.

De este modo, los refrescos bajos en calorías con sustitutos del azúcar no pueden considerarse una alternativa saludable a los refrescos azucarados y deberían limitarse a quienes realmente se preocupan por su salud.

Con información de RT