OMS advierte sobre propagación de ómicron "sin precedentes"

"Nunca he estado más preocupado [por la pandemia] que ahora", señaló Nabarro el miércoles, además de destacar que el ritmo de crecimiento de contagios con ómicron "no tiene precedentes", lo que presenta un problema sustancial para todo el mundo. A su juicio, se trata de una situación "extremadamente grave", que podría empeorar en las próximas semanas.

"Tenemos suficiente información en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer sin ninguna duda que [la variante ómicron] se propaga muy rápido con un tiempo de duplicación del número de casos cada dos o tres días", declaró Nabarro.

"Nos preocupa que la gente esté calificando de leve a ómicron. Incluso si ómicron causa una enfermedad menos grave, la gran cantidad de casos volverá a abrumar a los sistemas de salud", subrayó el representante de la OMS.

"No me gusta compararlo con el año pasado, para mí esta [situación] no tiene precedentes, [...] no sé qué tan serio va a ser, pero realmente hago un llamamiento a todos para que tomen en serio lo que digo", concluyó el funcionario.

Ómicron contagia 7'0 veces más rápido

Este miércoles un equipo de los científicos de la Universidad de Hong Kong (China) publicó una investigación, que revela que la variante ómicron del covid-19 contagia y se multiplica 70 veces más rápido en los bronquios humanos que la delta y que el virus original del SARS-CoV-2.

El estudio, que se encuentra actualmente en fase de revisión por pares para su publicación, también mostró que la infección provocada por la nueva variante en los pulmones es significativamente menor que la de la original, lo que puede ser un indicador de una menor gravedad de la enfermedad.