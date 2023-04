Palermo: más de 15.000 personas disfrutaron una experiencia saludable

“Nos emociona que cada vez sean más las personas que participan, vienen y se animan a descubrir lo que les hace bien. Farmacity puede tener un rol clave como agente que impulsa la salud y el bienestar, la alimentación saludable y el cuidado del medioambiente. Nuestro propósito apunta a lograr un impacto positivo para que, en forma cotidiana, todos podamos desarrollar actividades que nos hagan bien. Esta respuesta masiva de nuestros clientes confirma la diferencia de valor que ofrece la experiencia de Farmacity”, destacó Fátima Carnero, gerente de Marketing de Farmacity.

Además de las tradicionales carreras de de rollers y walk&run que convocaron a 5.000 personas, superando todas las expectativas, hubo diversas actividades a lo largo de todo el día que permitieron a los asistentes disfrutar de experiencias de bienestar. El evento contó con la conducción de Laurita Fernández y el Chino Leunis, quienes presentaron un abanico de propuestas que fueron desde música en vivo con un show de Grupo Play, una plaza kids con juegos para los más chicos de la familia, hasta clase de baile con Mati Napp y de meditación con Dafne Schilling.

2K8A5286.jpg

También se realizaron clases de funcional gym, stretching, yoga, y diversas charlas sobre bienestar corporal y cuidado de la piel.

Miles de personas visitaron la carpa de salud, una innovadora propuesta que permitió que los visitantes obtuvieran su ´pasaporte de salud´, realizándose sus chequeos gratuitos y recibieron la atención de los profesionales farmacéuticos de la compañía en los Gabinetes de Salud. Además, la carpa contó con actividades como el chequeo de lunares, cursos de RCP brindado por la Cruz Roja Argentina, charlas de cannabis medicinal y prevención de accidentes en el hogar, medicina del viajero, entre otros.

En esta nueva edición, Festival Farmacity consolidó su compromiso con el cuidado del medioambiente a largo plazo, ya que fue la primera vez que se midió la huella de carbono del evento. “Con esta medición damos un paso más, junto al ya iniciado proceso de medición de huella de carbono de la compañía. El objetivo es conocer nuestro impacto ambiental para luego poder trazar una estrategia de mitigación y compensación para los próximos años”, mencionó Carnero.

