Quiero cambiar mi vida y no puedo... / Por Romina Atencio

Bueno, vamos a ver si puedo ayudarte a empezar. Lo primero que te recomiendo que hagas es poner mucha, y cuando digo mucha es Muchísima!, claridad en lo que querés. Solemos poner el foco en lo que YA NO QUEREMOS y nos cuesta poner en positivo eso que queremos. Para esto te voy a dejar un breve ejercicio:

Agarrá una hoja y un lápiz. Dividí la hoja en dos, como para armar dos columnas. En una columna vas a hacer una lista con todas esas cosas que ya no quieras mas en tu vida. Y en la otra, vas a escribir lo mismo en positivo. Por ejemplo: Columna 1: Ya no quiero esta pareja que tengo. Columna 2: Quiero una pareja que me respete y me valore. Columna 1: ya no quiero vivir con lo justo, pensando en si llego o no a fin de mes. Columna 2: Quiero que me sobre dinero cada mes. Y así vas a ir transformando cada una de las cosas que ya no querés para poder estar bien clara en lo que Sí querés.

Después de poner claridad en lo que sí querés, es importante que busques porqué crees que no lo puedes lograr. ¿A qué me refiero? Si tu inconsciente creyera que es posible estaría ayudándote a lograrlo. Si no estás pudiendo lograrlo es porque hay alguna creencia limitante que te lo está impidiendo. Para detectar tu creencia limitante tratá de pensar en alguna persona que ya tenga lo que vos querés. Y luego, hacé una lista de las cosas o los motivos por los cuales creés que esa persona pudo y vos no podés. Por ejemplo: esa persona llega a fin de mes, porque se puede dar el lujo de... o porque estudió una carrera o porque tuvo suerte o lo que sea. Y así para cada cosa.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Esas cosas que hayas escrito, son tus creencias limitantes. Y hasta que no las derribes, poco podrás hacer. Porque tu inconsciente está luchando en contra de la corriente, es decir, en contra de tus deseos conscientes.

Para que tengas una idea de la fuerza que hace tu inconsciente: el 95% de TODO lo que ocurre en tu vida, está regido por tu inconsciente. Y tu inconsciente está mayormente constituido por todo aquello que ocurrió en tu vida entre los 0 y los 8 años de edad. Es decir, todo lo que en tu casa se hablaba, se hacía, se creía, configuró tus creencias mas profundas. Esto no quiere decir que sean verdad. Porque si es posible para otro, está en tus deseos es porque también es posible para vos.

Comenzá a buscar evidencia en tu entorno que desafíe esa creencia. Buscá casos de personas que lo estén logrando, y estudialas. ¿Qué crees que creen esas personas que ya lo lograron o están lográndolo? ¿Crees que tienen las mismas creencias que vos? Lo dudo. Pero el simple hecho de que otra persona sostenga otras creencias, te da la pauta de que ninguna de las dos son verdad. Son sólo creencias y por lo tanto son completamente reemplazables.

La pregunta que te dejo es: ¿Qué vas a elegir creer para comenzar a cambiar tu vida?