¿Se puede cambiar una experiencia pasada sólo con el poder que nos da la muerte? / Por Romina Atencio

Primero dejame que te cuente cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una máquina perfecta que selecciona memorias para protegernos. Borra lo que no quiere que recordemos y retiene lo que considera significativo. Incluso si es algo feo, a veces lo recuerda para que podamos sanarlo. Otras veces borra las experiencias traumáticas para que no nos duela en el presente. Pero lo más importante que tenemos que saber es que los recuerdos que tenemos no son reales, sino que son el recuerdo de la vivencia.

Son el recuerdo de lo que sentiste en ese momento. Son el recuerdo de tu percepción de esa vivencia. Y seguramente, si hubo varias personas presentes en ese momento, cada una tenga un recuerdo diferente de los hechos. Esto te lo cuento para que sepas que así como en algún momento tu cerebro eligió que recuerdes algo, ese recuerdo se puede modificar. Modificar las vivencias pasadas con meditaciones de regresión a nuestra infancia, nos ayudan a sanar profundamente en el presente.

Una niña que sufrió algún abuso, o que vivió algún tipo de situación traumática en su primera infancia, si vivió esa situación en soledad, es posible que guarde en el presente signos de esa herida. Con una meditación de regresión, podemos volver a vivir esa situación y reprogramar en nuestro cerebro lo vivido, dándole el apoyo que no tuvo y sanando para modificar su presente.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

¿Cómo me doy cuenta si necesito ir a sanar alguna situación? Las señales están en nuestro día a día... por ejemplo:

Te cuesta decir que no y poner límites por el miedo al conflicto o a que se alejen de vos.

-Ponés a otros como prioridad antes que a vos misma.

-Sos permisiva y complaciente.

-Te criticás constantemente y sos sobre exigente con vos misma.

-Te cuesta darte espacios de descanso y tiempo solo para vos.

.Llegás hasta el agotamiento para descansar y aún así te sentís culpable.

-Dejás de hacer muchas cosas por miedo.

-Miedo al que dirán. Miedo a fracasar.

-Miedo a no ser capaz ni suficiente.

-O hacés cosas que no quieres para ser aceptada.

O por ahí te encontrás en permanente reclamo con tu pareja e hijos...

Todas esas son señales de que tu niña interior necesita sanar. Y esta herramienta (meditaciones cuánticas de regresión) son efectivas y súper sanadoras. Por eso quiero invitarte a que te animes a hacer una sesión de sanación cuántica. Si te interesa este tema y quisieras agendar una sesión, te espero. Llámame al 11-6016-5378 y agendamos una sesión de sanación.

También quiero que sepas que el 22 de septiembre voy a estar dando un taller online de sanación de la niña interior, donde trabajaremos a fondo esto. Si quieres más información, también puedes escribirme o llamarme al 11-6016-5378.

Te espero! Romi.