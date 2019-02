Un envejecimiento visual sano también es posible

Con el paso del tiempo, el ojo sufre modificaciones en su estructura y función, algo que se llama "envejecimiento ocular". Tomando algunos recaudos se puede lograr que el transcurso del tiempo no afecte la visión y obtener mejores niveles de bienestar

Es frecuente escuchar decir a nuestros abuelos: “Después de 40 años manejando me rechazaron cuando intenté renovar el registro”, “No puedo leer los clasificados del diario”, “No puedo coser en telas oscuras” o “no puedo leer los subtítulos de la TV”, “los anteojos que tengo no me ayudan en nada”, etc. Las personas cada vez viven más años. Entonces las perspectivas y posibilidades de afrontar un envejecimiento visual sano son cada vez mayores. Sólo hay que saber cómo cuidar la visión para poder lograrlo.