Verano, una estación que motiva a hacer la dieta de los famosos

El nombre de esta dieta comenzó a sonar con más fuerza tras varios casos de éxito entre personalidades de la farándula, periodistas, conductores de programas de radio y TV, productores teatrales y hasta personalidades del mundo político. Silvia Fernández Barrio, Nequi Galloti, Nancy Duplaá, Dady Brieva, Marcela Tauro, Pilar Smith, Claudio Pérez, Javier Faroni figuran en esta galería de conocidos.

Desde entonces, gran cantidad de argentinos han aumentado su interés por el método PronoKal, que asegura un descenso rápido de peso y un muy buen mantenimiento en el tiempo. El método bajo estricta prescripción médica, está basado en una serie de etapas que incluyen un descenso rápido y sostenido de peso con aporte proteico desde un principio, a expensas de la masa grasa y sin perder músculo, y una reeducación alimentaria con incorporación de hábitos saludables. Entre estas prácticas, la actividad física es considerada una estrategia terapéutica fundamental para enfrentar y combatir el sedentarismo.

Marcela Tauro conoció este método hace tres años y su vida cambió rotundamente, asegura la periodista especializada en espectáculos. “Mi vida cambió 180º, me resolvió muchas cosas, bajé de peso, me mejoró mucho la celulitis, mi piel está resplandeciente. Me puedo cuidar bien así. Eso me motivó y me llevó a que la actividad física también me gustara”.

Por supuesto toda nueva actividad exige su esfuerzo “al principio cuesta pero al sentirte mejor, ver que bajás de peso, estás de mejor humor, dormís mejor, al final es un placer.”

Matías Tombolini, economista y fundador del partido APPS (Avancemos por el Progreso Social) logró ordenar sus comidas, algo que puede ser un verdadero problema en el trajín social y político de un año electoral. “Necesito sentirme liviano para poder encarar la jornada y lo logré con este método”.

Este método cuenta también con talleres de cocina, a cargo de un equipo de nutricionistas dirigidas por la Lic. Florencia Borrell (nutricionista, MN 6890) con el objetivo de facilitarle a los pacientes llevar adelante en forma cómoda el tratamiento y poder llevar prácticamente su comida a todas partes. Se suma un canal de cocina propio en YouTube que brinda recetas que pueden ser seguidas por los pacientes de todo el país desde sus casas.

“En el taller de cocina los pacientes aprenden a cocinar combinando de manera creativa y sabrosa los ingredientes y productos de las diversas etapas, con diversos condimentos e ingredientes permitidos”, explica la Lic. Borrell.

Un proceso lento, aunque firme y perseverante

Un interrogante que surge es ¿cómo añadir los nuevos hábitos? Y Pinter responde “Los hábitos deberíamos incorporarlos paulatinamente, en un proceso lento, aunque firme y perseverante. Dejar a un lado las grandes proezas atléticas o las exigencias comparativas, pues que todos somos distintos y, por ende, tenemos nuestro propio ritmo de modificación y cambio. Podríamos comenzar adoptando estrategias simples, sencillas y cotidianas, como puede ser optar por subir escaleras, la de tu casa o la del trabajo, en lugar de la comodidad del ascensor. Caminar de forma moderada algunas cuadras, en vez de recurrir al siempre a mano colectivo o taxi. Otra opción sana sería optar por la bicicleta, mientras se disfruta un paseo quemando calorías. Como se darán cuenta, se trata de romper viejos esquemas mentales que condicionan nuestras acciones. Es dejar los enredos cognitivos y las excusas dominantes y tomar una decisión racional hoy, en el presente, en el único tiempo realmente verdadero, donde la maquinaria física puede manifestar y expresar toda su sabia armonía”.

Pero, ¿cómo lo logro? Nunca mejor pregunta... “Paulatinamente. Los hábitos hay que edificarlos como si se tratara de la construcción de un edificio. Idea, planificación y concreción. Entonces, tenemos que pensar primeramente que queremos construir o modificar en nuestras vidas, armar un plan y llevarlo a cabo. Cuando llega el momento de tomar la nueva decisión, en ese breve y decisivo instante, hay que rechazar fervientemente nuestro viejo hábito, con un mandato interno de ¡NO, hoy no! Y optar por la contraria y nueva variante, positiva y saludable opción.

"Siento que le hace bien a mi mente y me despeja un montón"

La periodista Dominique Metzger también se sumó a la movida saludable del descenso de peso, más actividad física, más buenos hábitos. “Me gusta hacer entrenamiento funcional cuando tengo tiempo y también caminatas o yoga. Complemento este método con estas actividades. Siento que le hace bien a mi mente y me despeja un montón, además de los cambios de hábitos en la alimentación me dieron más energía. Veo los resultados. Estoy súper contenta”.

DOMINIQUE METZGER

Pero el éxito del método no solo es la parte médica, sino el conjunto de disciplinas involucradas en este desafío. El Profesor Lucas Pinter, Coach en Actividad Física propone trabajar bajo un concepto de entrenamiento personalizado, lo que les permite a sus pacientes adquirir el hábito de la actividad física rompiendo con los esquemas clásicos en un gimnasio, donde habitualmente la actividad se da en solitario, sin asesoramiento o con rutinas estándar no siempre adecuadas a las características personales.

Desde la perspectiva de la actividad física, el profesor Pinter comenta que “un hábito saludable es la realización frecuente e incorporada de algún tipo de entrenamiento, deporte o disciplina, en la cual participe de forma activa nuestro vehículo físico”. Pero, ¿cómo desarrollar hábitos saludables?, se preguntan muchos. El especialista responde “los hábitos provienen de la reiteración de una acción o conducta aprendida, que se transforma con el transcurrir del tiempo, en un estilo y manera de vivir. Esto significa que siempre podemos aprender y reeducarnos hacia la concreción de hábitos saludables”.

