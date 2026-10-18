Alberto Biglieri: "Tenemos que oxigenar la Justicia con una participación más activa de los abogados"

Ahí el Consejo tiene mucho para hacer. Cubrir vacantes, mejorar los concursos, exigir que los tribunales funcionen y escuchar a quienes estamos todos los días frente al sistema. Los abogados conocemos esos problemas de primera mano y esa experiencia tiene que llegar al lugar donde se toman las decisiones.

Alberto Biglieri junto al gobernador de Santa Fe, Máximo Pullaro

- La Justicia pasó lentamente del expediente de papel cosido a mano a la informatización. Hoy la Inteligencia Artificial está produciendo cambios vertiginosos que se miden en pocos meses. ¿Cuál es su visión sobre este tema?

Yo trabajo estos temas hace mucho y creo que la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta extraordinaria para la Justicia. Puede ayudarnos a ordenar información, reducir tareas repetitivas, acortar tiempos y hacer más transparente la gestión. También puede servir en los concursos, para mejorar el anonimato, la trazabilidad y determinadas evaluaciones objetivas.

Ahora, hay una cuestión que para mí es central: la tecnología no puede reemplazar el criterio jurídico ni la responsabilidad humana. Cuando alguien recibe una sentencia, necesita saber que hubo una persona que analizó su caso y que puede explicar por qué decidió de determinada manera.

La tecnología tiene que ayudarnos a tener una Justicia más rápida y más eficiente, no una Justicia más distante.

- Nunca antes en la historia argentina el Poder Judicial estuvo tan cuestionado. ¿Cómo cree que usted y los integrantes de su lista pueden contribuir a mejorar la Justicia?

Hay una pérdida de confianza que tenemos que tomar muy en serio. Y esa confianza no vuelve porque alguien haga un buen discurso. Vuelve cuando la Justicia empieza a dar respuestas.

Cuando un ciudadano ve que una causa avanza, que un concurso es transparente, que un juez actúa con independencia y que cuando incumple también existe un mecanismo que lo controla, empieza a cambiar la percepción.

Un juez puede permanecer décadas en su cargo. Durante todo ese tiempo toma decisiones sobre la libertad, el patrimonio, la familia y los derechos de miles de personas. Por eso es tan importante elegirlo bien y después controlar cómo desempeña esa función.

Siempre digo que un juez es bueno, pero si se lo controla es mejor. Eso no debilita la independencia judicial. La fortalece

- Usted viene planteando que hacen falta más abogados provenientes del ejercicio profesional a la hora de cubrir las vacantes judiciales. ¿Por qué?

Porque hoy existe un desequilibrio muy grande. Son muy pocos los abogados provenientes del ejercicio profesional que terminan llegando a las ternas y después a los cargos de juez. Tenemos que oxigenar la Justicia con una participación mucho más activa de los abogados.

Un profesional que pasó veinte años litigando, atendiendo clientes, produciendo prueba y recorriendo tribunales no tiene menos experiencia que alguien que desarrolló toda su carrera dentro de un juzgado. Tiene otra experiencia, y esa mirada puede aportar muchísimo al Poder Judicial.

Hoy los concursos siguen generando ventajas para quien viene de la carrera judicial. Nosotros vamos a impulsar cambios para hacerlos más objetivos, más transparentes y menos discrecionales, pero con una condición central: hay que emparejar la línea de largada y reconocer de verdad la trayectoria del abogado independiente.

Si queremos cubrir vacantes con buenos jueces, también tenemos que ampliar de dónde pueden venir esos buenos jueces.

El jurista Ricardo Gil Lavedra, creador de Unidad en Defensa de la Abogacía

- ¿Qué encuentra en la Lista 3 que la hace distinta para asumir esta representación?

Tenemos algo que para mí es muy importante: un equipo. Me acompañan colegas de distintas provincias, generaciones y trayectorias, y cada uno conoce realidades diferentes del ejercicio profesional. Eso nos da una mirada mucho más amplia de lo que pasa en el país.

Y contamos con el enorme respaldo de Ricardo Gil Lavedra, creador de Unidad en Defensa de la Abogacía, con quien compartimos una manera muy concreta de entender la representación: independencia de intereses partidarios, transparencia, defensa de los abogados y responsabilidad frente a quienes nos eligen.

No estamos improvisando qué hacer a partir del 20 de octubre. Venimos trabajando estos temas hace tiempo y asumimos compromisos públicos sobre lo que vamos a llevar al Consejo.

- El martes 20, los profesionales de la Abogacía votarán a sus representantes para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Más allá de pedirles el voto para la Lista 3, ¿qué mensaje tiene para todos sus colegas?

Lo primero que les diría es que vayan a votar. Porque no estamos eligiendo solamente quién ocupa una silla. Estamos definiendo quién va a hablar en nombre de la abogacía durante los próximos años en un organismo que selecciona jueces, controla su desempeño y toma decisiones que después impactan en toda la sociedad.

Cuanto más amplia sea la participación, más fuerza va a tener esa representación. Nosotros pedimos que acompañen a la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía porque estamos convencidos de que tenemos el equipo, la experiencia y la preparación para asumir esa responsabilidad, con una representación federal, independiente y comprometida con los abogados y abogadas. Abogados que defienden a los abogados.

Los candidatos de Unidad en Defensa de la Abogacía

Se trata de una lista que se define como colegialista en defensa de los intereses de las y los abogados. Está encabezada por Alberto Biglieri como primer candidato titular. Se trata de un abogado administrativista de amplia trayectoria. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y se desempeñó tanto en ámbitos académicos y judiciales, como de representación profesional.

La segunda candidata titular es Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial.

Los otros dos candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar -actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba- y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Como suplentes se presentan Carlos Mas Vélez -fue Vice Presidente del CPACF durante la gestión Gil Lavedra-y ex secretario general de la UBA. -, Ana Silvia Ruiz O’Neill -vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville-, Guillermo Martín Lipera -expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires- y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.