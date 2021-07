Alquileres: alto número de contratos fuera de la ley

Así lo determinó una encuesta llevada a cabo hace siete días entre 1763 locadores por la Federación de Inquilinos, que evaluó el grado de cumplimiento de la ley de alquileres en todo el país.

Aumentos de hasta el 70%

Según la encuesta, el 42,2% de los entrevistados respondió que ante la firma de un nuevo contrato le impusieron una suba de entre 40 y 60 por ciento, en tanto que el 14% tuvo que pagar subas de mas del 70%. Un porcentaje equivalente al 15% de los encuestados dijo que el ajuste que le impusieron superó el 100%.

Otra de las condiciones que impuso la nueva ley para la validez de los contratos de alquiler fue el registro ante AFIP. En este sentido, la encuesta destacó que casi el 82% de los propietarios se negó a cumplir con esa exigencia.

Algo parecido ocurre con la obligación del pago a través de transferencia bancaria del canon locativo según determina la nueva ley: solamente el 46,4% cumple con la medida, en tanto que el 53,6% exige el pago en efectivo.

Otra realidad que releva la encuesta es que ante la obligación de hacer ajuste anuales según un índice que publica el BCRA, casi el 40% de los contratos sigue ajustando de manera semestral o trimestral según la vieja modalidad.

Otro de las realidades que explicita la encuesta de la Federación de Inquilinos es que hay un alto grado de desconocimiento de las disposiciones de la nueva ley: el 48% dice no conocerlas.

Inmobiliarias: violan la ley en un 93%

En tanto, casi el 93% considera que las inmobiliarias incumplen la ley y un porcentaje similar opina que no hay control del cumplimiento de la ley por parte del Estado. Asimismo, el 83% opina que el Estado tiene que regular los alquileres, contra apenas un 6,2% que dice que no y otro 8,5% que no sabe.

La encuesta reveló por último que más del 60% de los encuestados destina entre el 50 y el 100 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler.

Es constitucional

En tanto, la Justicia porteña confirmó la constitucionalidad de la ley de alquileres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que establece el pago a cargo del propietario de la comisión inmobiliaria en los casos de locaciones de vivienda, entre otras cuestiones.

En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó una demanda interpuesta por el Centro de Corredores Inmobiliarios y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (Cucicba), que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de dicha ley.

El TSJ resolvió por mayoría "admitir la queja planteada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por esa entidad junto con la Asociación Civil de Inquilinos Agrupados y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar la nulidad de todo lo actuado y rechazar la demanda, sin costas".