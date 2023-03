Thiago, alumno de 7 años, dibujó a un hombre vestido con una gorra negra, la cara tapada y portando un arma en una de sus manos. Además, agregó otro personaje con las manos en alto. En medio de los dos, una bala.

image.png

"Cuando mi hijo me mandó el dibujo se me hizo un nudo en la garganta de que un chiquito esté retratando eso. Esto no puede quedar así en el olvido", expresó Juan Manuel, abuelo de Thiago.

"Cuando me llegó el mensaje y vi el dibujo de mi nieto sentí tristeza, porque me pregunto qué futuro le estamos dejando a los más chicos. No se si estuvo viendo las noticias o qué, lo cierto es que él identifica su barrio con la delincuencia", agregó.

image.png La violencia narco en Rosario pareciera no tener fin

Según contó el abuelo, el nene vive en Capitán Bermúdez, una ciudad del departamento de San Lorenzo, ubicada 15 km al norte del centro de Rosario.

"Si bien mi nieto no vive en la zona de riesgo, está al tanto de lo que sucede en sus inmediaciones", relató el hombre a TN y dijo que la situación de guerra narco "es algo que se comenta a diario y se habla en todas las familias".

"Mi nieto tiene esa imagen en la cabeza que muy bien la describió en un dibujo. Lamentablemente es una realidad que no le podemos ocultar", concluyó.