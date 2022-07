Sismo en Mendoza: se registró un temblor de magnitud 4.0

El temblor, que hasta el momento no ocasionó daños ni arrojó víctimas, ocurrió a las 16.43 del domingo, comunica el informe, y fue percibido por algunos mendocinos. Además, tuvo una profundidad de 14 kilómetros.

El movimiento telúrico alcanzó el grado III en Intensidad Mercalli Modificada - lo que implica que lo perciben algunas personas en reposo- en las zonas de Ugarteche, Rivadavia, Luján de Cuyo, Ciudad de Mendoza y Tunuyán.

Su epicentro estuvo ubicado unos 6 kilómetros al sureste de la localidad de Ugarteche, perteneciente al departamento de Luján de Cuyo, añade la información oficial.

En redes sociales, algunos mendocinos que llegaron a sentir el leve movimiento hicieron mención al Patrono Santiago, que se conmemora mañana en la provincia cuyana y, según la creencia popular, es protector de los "movimientos telúricos".

El mito dice que ese día los mendocinos no tienen que trabajar porque si no tiembla e incluso, también se sostiene que en Mendoza hay que asistir a la procesión que se realiza cada año porque si no el santo patrono "no protege a los pueblos de los temblores".