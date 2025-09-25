¿Tomarías un café que cuesta 680 dólares por taza?

¿Pero qué tiene de especial una taza que cuesta lo mismo que un pasaje de avión? La clave está en el grano utilizado y en la preparación manual. El café elegido fue el Hacienda La Esmeralda Geisha, originario de Panamá. Esta variedad es considerada una de las más raras y exclusivas del mundo, reconocida por su aroma floral, su dulzura afrutada y una producción extremadamente limitada que eleva su precio a niveles de lujo.

Roasters Cafe Dubai

La bebida no se sirvió de cualquier manera: se preparó con el método pour over, un sistema que requiere verter agua caliente lentamente sobre el café molido, dejándola filtrar gota a gota. Este proceso, más lento y delicado, permite extraer todos los matices de sabor y aroma que hacen famoso a este grano.

Según Konstantin Harbuz, cofundador de la cafetería, este récord no solo premia a su equipo, sino que también confirma a Dubái como un destino internacional para experiencias gourmet únicas. En una ciudad acostumbrada a los lujos extremos, la noticia no sorprende tanto como el detalle de que un café pueda costar lo mismo que una noche en un hotel cinco estrellas.

Este hito refleja cómo el café, más allá de ser una bebida cotidiana, también puede convertirse en un símbolo de exclusividad y sofisticación cuando se combina con tradición, rareza y un escenario dispuesto a pagar por lo extraordinario.