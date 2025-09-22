Podrían poner drogas en tu trago sin que lo notés: cómo protegerte

Insípidas, inodoras e incoloras, las drogas colocadas en bebidas actúan rápido. Te contamos cómo prevenir ese delito que pone en riesgo tu vida y cómo actuar si se produce.
Salir de noche puede ser divertido, pero también implica riesgos: alguien podría adulterar tu bebida con drogas como Rohypnol o GHB, conocidas como "drogas para la violación en citas". Estas sustancias no tienen olor, sabor ni color y actúan rápido, provocando mareos, somnolencia o pérdida de conocimiento.
Expertos en seguridad recomiendan que, para evitar ser víctima de este grave delito, la prevención es clave. Mantené siempre tu bebida a la vista y nunca la aceptes de extraños. Si salís con amigos, acuerden cuidarse entre ustedes y prestar atención si alguien parece estar desorientado tras beber. Evitá dejar tu bebida desatendida y no la compartas con personas que no conozcas bien.
Si sospechás que tu bebida fue adulterada, actúa de inmediato: no te quedes sola. Buscá un lugar seguro, acércate a amigos, personal de seguridad o a un médico. Estas drogas solo pueden detectarse en sangre u orina poco tiempo después de haberlas consumido, así que la rapidez es esencial.
Es importante no entrar en pánico. Mantené la calma y evitá seguir bebiendo. Si lográs conservar la bebida sospechosa, guardala como prueba. Después, contactá a la Policía y presentá una denuncia; esto protege a otras personas de situaciones similares y puede ser clave si se cometieron delitos graves.
Estar alerta, cuidar tu bebida y acompañarte de personas de confianza reduce enormemente el riesgo. La seguridad empieza con la prevención: observa tu entorno, confía en tu intuición y actúa rápido ante cualquier signo de alerta.