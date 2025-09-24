Horror en La Plata: detuvieron a un pastor evangélico acusado de abusar de varios menores

La causa se originó en mayo de 2024, cuando la familia de una de las víctimas se presentó ante la Justicia tras escuchar el testimonio de la menor. Ese relato resultó determinante para abrir la investigación, que quedó en manos de la UFI N° 2 de La Plata. Con el avance del expediente, se sumaron otros testimonios que coincidían en el modus operandi y señalaban al mismo sospechoso como autor.

Con esas pruebas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N° 4 la orden de allanamiento. En el procedimiento, los efectivos no solo detuvieron al pastor, sino que también secuestraron dos teléfonos celulares. Los investigadores creen que el acusado utilizaba esos dispositivos para comunicarse con los menores y pedirles material íntimo. Ambos equipos serán sometidos a peritajes forenses en busca de más evidencias y posibles nuevas víctimas.

El caso fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto en concurso real con abuso sexual agravado”. La investigación continúa con el objetivo de profundizar en la red de contactos y esclarecer la magnitud de los hechos.

El operativo generó conmoción en el barrio, donde el acusado era conocido por su rol religioso. Las autoridades remarcaron la importancia de las denuncias y alentaron a otras posibles víctimas a acercarse a la Justicia.