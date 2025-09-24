Pasajero ataca con machete a un chofer de Uber en Brasil

El recorrido comenzó como cualquier otro: tres personas subieron al vehículo, dos mujeres y un hombre. Todo parecía normal hasta que el pasajero notó que había una cámara de seguridad instalada en el auto. Según se observa en el video, primero golpeó al chofer en el hombro. Ante esa reacción, el conductor decidió terminar el viaje y pidió a los ocupantes que descendieran. Fue entonces cuando el agresor sacó un machete oculto y comenzó a atacarlo dentro del vehículo.

Embed ▶️Motorista de aplicativo é atacado por passageiro após ver câmera interna em Toledo, no Paraná



⤵️ Confira: pic.twitter.com/3yXQoGXWOd — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) September 19, 2025

La víctima sufrió cortes en la mano, el antebrazo, la cabeza y el rostro, pero, afortunadamente, las heridas fueron superficiales y no requirieron hospitalización. Su hija relató que el hombre no se dio cuenta de que el pasajero estaba armado, ya que el machete había permanecido escondido. Según las primeras informaciones, el atacante estaba bajo los efectos del alcohol y habría reaccionado de manera violenta al notar la cámara.

El automóvil, que el conductor alquilaba para trabajar, tuvo que ser reparado tras el ataque. La Policía de Paraná confirmó que el caso ya fue esclarecido: el agresor fue identificado y enfrentará cargos por lesiones y daños materiales.

Por su parte, Uber calificó el hecho de inaceptable, informó que la cuenta del pasajero fue desactivada y aseguró que colabora con la Justicia. La empresa recordó, además, que todos los viajes cuentan con un seguro de protección para conductores y pasajeros.