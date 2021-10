Violencia: hubo 7.400 peleas y ataques salvajes en un año

Los datos surgen de la nueva Encuesta Mensual de Inseguridad (E.M.I.), llevada adelante por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados.

"En general los acontecimientos graves comienzan en hechos de hostigamiento, maltratos, intimidaciones, ruidos molestos, lesiones en riña, amenazas para terminar escalando a tentativas de homicidio y homicidio. Si bien muchos hechos no se denuncian, las denuncias efectuadas por parte de los damnificados, permiten tomar como base fáctica 7.400 hechos en los que la justicia tiene intervención sobre hechos de conflictividad social; merced a la información de todos los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, el fuero de Instrucción de la Nación para la Capital Federal que tiene jurisdicción en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; más las Estadísticas criminales de la República Argentina brindadas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que recolecta información sobre los hechos presuntamente delictuosos", se expresó en el informe.

El abogado Javier Miglino expresó que "hace apenas unas horas, un ex policía bonaerense que trabajaba en la marina mercante de nuestro país, mató a quien era hasta entonces el capitán del buque tanque "Ayan" donde prestaba servicios y al primer oficial de la embarcación. Según fuentes judiciales y atento a que ambas víctimas estaban con ropa informal y ojotas al momento de ser asesinados, todo comenzó por un conflicto laboral. Al momento de denunciar el hecho, el asesino afirmó al operador del puerto: "Sí, el capitán y el primer oficial están muertos, los maté yo. Me voy a entregar, así que quiero que venga un guardacostas y me arreste. Listo, es tan sencillo como eso"; lo que da idea del nivel de peligrosidad que presentan algunos sujetos, al momento de producirse una discusión que puede culminar en tragedia", dijo Miglino, especialista en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

En Palermo. Buenos Aires

"Un par de días antes, el dueño del restaurant El Árabe, un local de comida étnica ubicado en la esquina de las calles Thames y El Salvador, del barrio porteño de Palermo despidió a un empleado y al regresar éste para retirar sus efectos personales; produjo un hecho grave de violencia, tomando incluso como rehenes a los policías que habían acudido al local por los incidentes y a varios de clientes que se encontraban en el establecimiento gastronómico. Entre otras cosas el hombre dijo: 'De acá no se va nadie, los mato'. 'Si quiero los mato porque es mi local'º.

Tras lo sucedido, la jueza de Instrucción en lo Criminal Número 12, Elizabeth Paisan, dispuso la detención tanto del dueño del local como del empleado que cerró las puertas con llave y ordenó que se labren actuaciones penales por Privación ilegitima de la libertad y amenazas simples", dijo Miglino.

El veterinario de Morón

"Sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 900, un veterinario fue salvajemente golpeado por Cristian Sosa de 52 años, un cliente; quedando desmayado a consecuencia de los golpes porque aparentemente un perrito caniche que había ingresado al establecimiento por una herida, terminó falleciendo. Ante el escenario inesperado, el cliente cargó con furia contra el facultativo y lo dejó sin conocimiento. El agresor fue detenido", dijo Miglino.