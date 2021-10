Wanda Nara y Mauro Icardi: "Aún no se encontró el antídoto contra la infidelidad"

Hace más de 4 mil años, según la Biblia, Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos de mano de Dios. El noveno precepto indicaba (y al parecer sigue indicando): "No desearás la mujer de tu prójimo" (tampoco, el marido).

En "Otelo" -obra escrita en el siglo XVII-, Shakespeare revela la tragedia que deriva de una supuesta infidelidad. Otelo cree que su mujer, Desdémona, le engaña y termina matándola.

Desde hace varios días, Wanda Nara se revela como una especie de heroína romántica destruida emocionalmente porque su marido estuvo intercambiando mensajes de contenido erótico por redes sociales con Eugenia "China" Suárez.

Los 10 mandamientos mejor.jpg

Frente a esta "novela" que inundó los medios y las redes, POPULAR entrevistó a la sexóloga y psicóloga Sandra Lustgarten para tratar de revelar las causas profundas de la repercusión de este caso.

Cambian la tecnología, las costumbres, la moral, pero a la hora del sexo, ¿las pasiones son las mismas desde siempre?

La tecnología en referencia a lo virtual ha cambiado todo paradigma sexual. La creencia de que se puede jugar un erotismo mas moldeado y que la libertad que se siente de jugar un rol exhibicionista, es valido. Lo que provoca en el otro , creo que marca una diferencia. Las pasiones dormidas en muchas parejas hacen que este tipo de juegos se desencadenen con mayor intensidad. Explorar cosas diferentes hace que muchas parejas incursionen en lo desconocido hasta ese momento y se atrevan mas.

¿La infidelidad "virtual" es tan grave como la "presencial"?

La infidelidad es la ruptura o el quiebre de un compromiso con otra persona que lleva a la pérdida de confianza. Hay diferentes tipos de infidelidades. Lo que hay que preguntarse, es si la infidelidad es algo que nace como una idea previa al acto. Si es algo planificado o no. Si se relaciona con la búsqueda de respuestas , si es una manera de provocar la ruptura. En otros casos, algunos hombres quieren descubrir si algún problema sexual que tienen les ocurre solo con su mujer y si con otra persona la respuesta es distinta, Pero hay hombres que no tienen ninguna de estas dudas y que solo quieren salir de la rutina , que necesitan volver a tener algún incentivo y en realidad el chat o lo virtual les da cierta seguridad , pero además les resulta excitante, los calienta. Es algo que, supuestamente, sus mujeres no pueden darles y esta variable (las redes), a la hora de jugar sexualmente. los hace sentir mas activos.

Estamos liberados....Creemos en el poliamor...No nos importa el sexo de la otra persona con las que nos acostamos, pero si mi pareja se cruza en redes con otra persona, es un escándalo. ¿Qué sentimientos están en juego?

Ciertamente podría decir que liberados hasta ahi, Hay un "como si", pareciera que ese mundo desconocido estimula más, permite más, libera más y nos condiciona a explotar nuestras excentricidades al punto de buscar desesperadamente aumentar el deseo sexual. Creo que la crisis se expandió a todas las áreas humanas y la falta de información sexual hizo que se busquen formas de autosatisfacción para experimentar el placer. Hay una decadencia del placer sexual. El erotismo no lo asegura , aunque creamos que si. Son formas de huir de otras cuestiones. El poliamor es una fantasía surrealista , creer que se puede tenerlo todo es solo es una ilusión que no dura mucho ya que, en algún momento se agota la felicidad y comienzan los celos, los cuestionamientos, la competencia. Pienso que los sentimientos que se juegan en la traición son distintos según cada quien y su nivel de narcisismo. Pero pienso también que la fortaleza de la persona para poder enfrentarse al problema que plantea la infidelidad, depende, sin duda, de cómo esté su autoestima.

Los conceptos de "traición" y "fidelidad" en las parejas, ¿cambian según su estrato social y cultural? ¿Pesa más la imagen pública que la realidad interna de la pareja? El concepto de "si la vas a hacer, hacela bien", ¿es el mismo a través del tiempo?

Pienso que el estrato social influye , pero también la época , la etapa por la que se esta pasando. Una pareja joven lo vive de una forma y quizá no es tan grave y lo superan mas fácil que una pareja con hijos que atraviesan cierta etapa evolutiva de los hijos y que necesitan dar una imagen. ej. la imagen de la familia en la escuela, la imagen en el trabajo, etc. El sexo virtual es una modalidad post moderna. Es una forma de superar el aburrimiento y la rutina en la pareja. Los chats hot, típicos de los adolescentes que no tienen un espacio relajado para la intimidad. se expandió al grupo social de los que tienen más de 40 años como una nueva moda que permite desinhibirse de los prejuicios sexuales y los mitos que pesaron durante años respecto al sexo. La fidelidad fue cambiando en sí misma y este concepto pasó de moda. Solo es un modelo desarraigado de una sociedad que está empezando a entender la necesidad inminente para que las parejas se extiendan en el tiempo del placer sexual, el goce en la pareja y la buena comunicación sexual. Hablar de fidelidad hoy es una eutopía, porque todo se plantea para su dificultad. Una pareja debe comunicarse muy bien para que exista fidelidad, debe comprender bien lo que disfruta del sexo y que le está faltando y poder plantearlo en el terreno de la relación.

Respecto a que pesa más, pienso que cada pareja tiene sus cánones y además tienen una historia vital y un legado. Si la balanza se inclina más hacia la imagen mediática, entonces ese vinculo está determinado a fisurarse.

Sobre el concepto de si la hacés, hacela bien, a mi entender es una expresión sin fuerza real. Nadie dice eso sinceramente, ¿qué significa?: solo desvalorizar al otro desde el sentimiento de humillación de alguien herido. "Que será hacerla bien ?", ¿engañar sin que el otro se de cuenta o sin ser descubierto?.

Para concluir, lo más doloroso de todo esto, sea la época que sea, la generación que sea, la edad que sea, es que aún no se encontró el antídoto contra la infidelidad.