Sudáfrica: video muestra cómo cayó con su camioneta por una ladera y salió caminando

Una pickup perdió el control en Ciudad del Cabo, dio varias vueltas y terminó destruida. El conductor sobrevivió sin heridas y su reacción sorprendió.
Una camioneta que cae a gran velocidad por una ladera, da varios vuelcos y termina destrozado suele ser sinónimo de consecuencias graves, sin embargo, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ocurrió algo fuera de lo habitual: el conductor salió ileso.
El hecho quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo una camioneta tipo pickup pierde el control, se precipita por una pendiente pronunciada y da múltiples vueltas antes de impactar contra la carretera.
Lo que más llamó la atención no fue solo la violencia del accidente, sino lo que ocurrió inmediatamente después. El conductor salió del vehículo por sus propios medios y, lejos de mostrar signos de desesperación, comenzó a revisar la carga que había quedado esparcida en el suelo.
Incluso se lo ve haciendo señas a un automóvil que se aproximaba, con el objetivo de evitar un posible choque con los restos del siniestro.
El video evidencia la magnitud del impacto: la camioneta queda visiblemente dañada tras los vuelcos. Aun así, el hombre parece no haber sufrido heridas de consideración, algo que generó sorpresa entre quienes vieron las imágenes.