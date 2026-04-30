Salió el ranking mundial de libertad de prensa: ¿En qué puesto está Argentina?

El lugar de Argentina

A raíz del crecimiento de la confrontación institucional contra los medios y de los episodios de violencia sufridos por periodistas durante coberturas de protestas, Argentina descendió 11 posiciones y quedó ubicada en el puesto 98. Todo ocurre en medio de una nueva escalada en la tensión entre el gobierno de Milei y la prensa, luego de que el Ejecutivo restringiera de manera general el acceso periodístico a la Casa Rosada.

Libertad de prensa Este es el ranking mundial de libertad de prensa.

América Latina en retroceso

El Salvador cayó ocho lugares y se ubicó en el puesto 143, tras profundizar la persecución contra el periodismo. Por el avance del crimen organizado, Ecuador (125) retrocedió 31 posiciones luego de los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar. En Perú (144; -14) también aumentaron los hechos de violencia y se registraron cuatro asesinatos de periodistas durante 2025.

En tanto, Venezuela (159) continúa atravesando una fuerte incertidumbre respecto a las garantías para ejercer la libertad de información, pese a la liberación de periodistas detenidos a comienzos de año. Cuba (160), por su parte, enfrenta una crisis profunda que obliga a los pocos comunicadores independientes a trabajar cada vez más desde la clandestinidad. Mientras tanto, en Nicaragua (168), el escenario mediático está “devastado”, afectado por una represión constante y un deterioro permanente de las condiciones laborales para el periodismo.