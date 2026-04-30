Salió el ranking mundial de libertad de prensa: ¿En qué puesto está Argentina?

Según el informe anual de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, varios países de América Latina parecen “atrapados en una dinámica de violencia y censura”.
La libertad de prensa a nivel global alcanzó su punto más crítico de los últimos 25 años, según alertó este jueves la organización internacional Reporteros Sin Fronteras en su informe anual, donde aseguran que varios países de América Latina parecen “atrapados en una dinámica de violencia y censura”. Incluso Estados Unidos, bajo el modelo Trump, descendió siete posiciones en el ranking.
Las causas están vinculadas a “marcos legislativos cada vez más severos, generalmente justificados bajo políticas de seguridad nacional”, los cuales “debilitan desde 2001 el acceso a la información, incluso dentro de sistemas democráticos”, señala el documento.
En esa línea, más de la mitad de los países del mundo (52,2%) atraviesan una situación “grave” o “muy grave” en materia de libertad de prensa, cuando en la primera edición del ranking, en 2002, solo representaban el 13,7%. El informe también remarca las agresiones verbales y políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolas como “una práctica recurrente”. Como ejemplo, menciona la detención y posterior deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien cubría arrestos de migrantes.
Además, RSF señala a los “más fieles aliados” de Trump en América Latina, quienes “replican el modelo del mandatario estadounidense frente a los medios”, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele, cuyos países también retrocedieron en la clasificación.
A raíz del crecimiento de la confrontación institucional contra los medios y de los episodios de violencia sufridos por periodistas durante coberturas de protestas, Argentina descendió 11 posiciones y quedó ubicada en el puesto 98. Todo ocurre en medio de una nueva escalada en la tensión entre el gobierno de Milei y la prensa, luego de que el Ejecutivo restringiera de manera general el acceso periodístico a la Casa Rosada.
El Salvador cayó ocho lugares y se ubicó en el puesto 143, tras profundizar la persecución contra el periodismo. Por el avance del crimen organizado, Ecuador (125) retrocedió 31 posiciones luego de los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar. En Perú (144; -14) también aumentaron los hechos de violencia y se registraron cuatro asesinatos de periodistas durante 2025.
En tanto, Venezuela (159) continúa atravesando una fuerte incertidumbre respecto a las garantías para ejercer la libertad de información, pese a la liberación de periodistas detenidos a comienzos de año. Cuba (160), por su parte, enfrenta una crisis profunda que obliga a los pocos comunicadores independientes a trabajar cada vez más desde la clandestinidad. Mientras tanto, en Nicaragua (168), el escenario mediático está “devastado”, afectado por una represión constante y un deterioro permanente de las condiciones laborales para el periodismo.