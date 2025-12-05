Alberto Fernández tiene nueva novia: una exdiputada del PRO

Anabella Hers Cabral renunció a su banca el pasado mes de diciembre y había sido electa en el año 2015. Anabella Hers Cabral renunció a su banca el pasado mes de diciembre y había sido electa en el año 2015.

Según la periodista Fernanda Iglesias, Fernández estaría en una relación amorosa desde hace seis meses con Anabella Hers Cabral, exdiputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura.

Hers Cabral se desempeñó como diputada del PRO hasta 2019 e impulsó proyectos referidos a derechos animales, regulación de honorarios profesionales, promoción de responsabilidad penal en empresas y una ley que facilita el trámite a los abogados recibidos en el interior del país.

El exmandatario y la actual abogada del Consejo de la Magistratura mantienen un vínculo de amistad de 20 años, pero esa relación evolucionó: "Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que él le toca vivir nos vemos más frecuentemente", expresó en una conversación con Fernanda Iglesias.

Ante la pregunta tajante de si "son novios" no negó ni afirmó nada y culminó con: "Ya te dije todo lo que tengo para decir".