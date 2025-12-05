Alberto Fernández tiene nueva novia: una exdiputada del PRO

El exmandatario, protagonista de varios escándalos amorosos, habría comenzado una relación con una mujer vinculada a la política.
Luego de las polémicas que protagonizó Alberto Fernández con su exesposa Fabiola Yáñez por denuncias de violencia de género, y algunas otras "novias" de las que aparecieron videos, el expresidente habría comenzado una nueva relación, con una mujer que está ligada a la política.
Según la periodista Fernanda Iglesias, Fernández estaría en una relación amorosa desde hace seis meses con Anabella Hers Cabral, exdiputada del PRO y actual abogada del Consejo de la Magistratura.
Hers Cabral se desempeñó como diputada del PRO hasta 2019 e impulsó proyectos referidos a derechos animales, regulación de honorarios profesionales, promoción de responsabilidad penal en empresas y una ley que facilita el trámite a los abogados recibidos en el interior del país.
El exmandatario y la actual abogada del Consejo de la Magistratura mantienen un vínculo de amistad de 20 años, pero esa relación evolucionó: "Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que él le toca vivir nos vemos más frecuentemente", expresó en una conversación con Fernanda Iglesias.
Ante la pregunta tajante de si "son novios" no negó ni afirmó nada y culminó con: "Ya te dije todo lo que tengo para decir".
