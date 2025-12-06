Los aviones F-16 que el Gobierno compró a Dinamarca sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

La actividad, prevista en un principio para el domingo, fue reprogramada para el inicio del fin de semana largo por cuestiones climáticas. El sobrevuelo se llevó a cabo entre las 8 y las 8.15, y las aeronaves cruzaron puntos emblemáticos de la Ciudad antes de continuar con su viaje a Córdoba.

Cómo fue el vuelo rasante de las F-16

Ingreso a la Ciudad

Los cazas entraron al espacio aéreo porteño desde el noroeste, volando a baja altura sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto. Este paso marcó el comienzo formal del despliegue aéreo.

Sobrevuelo de Casa Rosada

Luego, los F-16 cruzaron el cielo sobre la Casa Rosada, desplazándose de este a oeste a 2.000 pies de altura. Ese fue uno de los momentos visualmente más impactantes del operativo. Desde allí continuaron su vuelo por la Avenida de Mayo, en dirección a Plaza Miserere, en el barrio de Balvanera.

Viraje hacia el sur y cruce por la 9 de Julio

A la altura de Once, las aeronaves hicieron un viraje hacia el sur para reposicionarse y emprender un nuevo recorrido: el sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de sur a norte, pasando junto al Obelisco.

Aeroparque y Costa

Dos minutos más tarde se produjo otro giro, esta vez hacia el oeste, que les permitió sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery. Luego cruzaron la zona de Retiro e iniciaron la maniobra hacia Puerto Madero.

Giro de 360 grados en torno al Ministerio de Defensa

En uno de los puntos más técnicos del operativo, los F-16 ejecutaron un giro completo de 360 grados, cuyo centro fue el edificio del Ministerio de Defensa. Esta maniobra sirvió para que el público porteño viera la formación desde distintos ángulos.

Despedida sobre la 9 de Julio y regreso a Córdoba

Los aviones realizaron un último pasaje sobre la Avenida 9 de Julio, nuevamente de sur a norte. Tras ese saludo final, emprendieron el regreso hacia el Área Material Río Cuarto, donde se realizó la ceremonia principal encabezada por Milei.

avionesfuerzaerea10.jpg Los aviones F-16 sobrevolaron la Casa Rosada.

Las aeronaves de combate -cuatro biplazas y dos monoplazas- fueron recibidas ayer por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, en Córdoba. Forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. "Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional", destacaron desde la cartera.

La compra de las aeronaves F-16 a Dinamarca tiene un costo de U$S 301,2 millones, que se pagarán en cinco cuotas anuales sin interés, según la Decisión Administrativa 252/24 de la Jefatura de Gabinete. La embajada norteamericana anunció que otorgaría a la Argentina 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero.

Entre las cualidades de los aviones mencionadas por el Ministerio de Defensa, se encuentran “la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, el apoyo aéreo cercano y la designación dinámica de objetivos”. Además, se podrán utilizar para “misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.