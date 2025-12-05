El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional

El temario incluye el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y un compromiso nacional orientado a la estabilidad monetaria y fiscal, además de una nueva propuesta de modernización laboral y una reforma integral del Código Penal.

Presupuesto 2026

El proyecto enviado al Congreso prevé consolidar un “equilibrio fiscal” como piedra angular del plan económico nacional, evitando que el Estado dependa de emisión monetaria o financiamiento del Banco Central.

El texto prevé asignaciones para gasto social -salud, jubilaciones, educación- además de partidas específicas para seguridad y defensa.

Inocencia Fiscal

Este proyecto forma parte del paquete de “reformas estructurales” que el Ejecutivo pretende aprobar. Según los documentos oficiales, busca introducir un régimen de “declaración jurada simplificada” lo que implicaría cambios en la forma de declarar impuestos.

Ese régimen podría redefinir obligaciones impositivas, aunque los detalles: beneficiarios, alcance, requisitos, todavía no fueron difundidos públicamente.

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria

Se trata de una ley que acompañará al Presupuesto, destinada a blindar las cuentas públicas: su objetivo es fijar reglas para evitar desequilibrios fiscales, controlar el gasto y evitar la financiación vía emisión monetaria o endeudamiento irresponsable.

Según la presentación oficial, busca asegurar que los gastos públicos estén “anclados a los ingresos”, proveyendo una suerte de “regla de oro” fiscal.

Modernización laboral

Se prevé que la reforma impacte en normas laborales, convenios colectivos, indemnizaciones y regulaciones de empleo, en línea con lo que el oficialismo ya anticipó como “simplificación y desregulación laboral”.

Reforma del Código Penal

El plan oficial incluye una reforma profunda del Código Penal: entre los cambios informados figuran el agravamiento de penas, la ampliación de delitos considerados imprescriptibles (por ejemplo homicidio, abuso sexual, trata de personas, narcotráfico) y restricciones más severas para la liberación anticipada.

También se plantea actualizar las normas para acelerar el sistema acusatorio, con procedimientos más rápidos y con un enfoque más duro en delitos graves.

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar

Esta iniciativa establece una revisión del régimen ambiental vigente para glaciares y áreas periglaciares. Según lo anunciado, buscaría flexibilizar las regulaciones actuales, aunque los detalles del alcance aún no se conocen públicamente.