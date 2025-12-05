Fútbol |

Sorteo del Mundial 2026: Argentina se enfrentará  a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J

La FIFA realiza el sorteo -en el Kennedy Center de Washington- de los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, México y Canadá

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se lleva a cabo este viernes 5 de diciembre desde las 14 horas de Argentina en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington.

La Selección Argentina lidera el Grupo J y sus primeros rivales serán Austria, Argelia y Jordania.

Podés ver el sorteo en vivo por TV a través de DSports o TyC Sports, o sino a través del canal oficial de la FIFA en Youtube. Además, te mostramos los horarios y canales de transmisión en los países Hispanohablantes y los bombos y posibles rivales de la Selección Argentina, que buscará volver a ganar la Copa del Mundo tras Qatar 2022.

Noticia en desarrollo

