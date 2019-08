Caiafa señaló que una de las razones por las cuales la prórroga de la jubilación para amas de casa no es contemplativa para todas las mujeres, es porque "si bien se ha extendido la fecha de la moratoria, no se modificó ‘la ventana de años que podés acceder a comprar’ mediante la moratoria. Ser ama de casa no es sólo una elección, no es una tarea menor, puede una mujer con su trabajo en el hogar jubilarse, es una tarea altamente productiva".

La dirigente es concejala de Unidad Ciudadana de Avellaneda y en el Concejo Deliberante se aprobó una medida sobre las pautas nuevas sobre las jubilaciones y un pedido de "pronto de tratamiento de la jubilación de amas de casa que está en el Congreso". Actualmente, en la regional del gremio en Casella Piñero 48, Sarandí, ,hay una vez por semana asesoramiento de un letrado a las mujeres. Se puede confirmar llamando al 4204-404, de 9 a 17.

Caiafa señaló que "desde el sindicato hace 36 años que bregamos por un régimen especial de jubilación para amas de casa. La presentación de hace tres años quedó afuera, pero ahora se recuperó el nivel parlamentario".

Apuntó que otra razón para justificar el hecho de la falta de universalidad de la moratoria son "las limitaciones patrimoniales que existen en cuanto a propiedades muebles o inmuebles que pueda poseer la persona para acceder".

Caiafa agregó que desde el SACRA consideran la moratoria extendida como "una victoria parcial" ya que para considerarlo una definitiva "sería que las mujeres que hayan dedicado su vida a ser amas de casa, puedan jubilarse con un régimen especial al llegar a los 60 años".

Un relevamiento oficial, estableció que de 1.076.028 mujeres entre 55 y 59 años que estarían cerca de cumplir con la edad para jubilarse pero sólo el 55 por ciento (588.248) tienen aportes.