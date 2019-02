Avellaneda: Cuidadores Ciudadanos están en la mira de vecinos

Y muchas de las quejas, la mayoría, fueron a la bancada opositora, desde donde el edil macrista Maximiliano Gallucci advirtió que “nosotros nos opusimos a los Cuidadores porque ni en la ordenanza está explicadas sus funciones, no tienen armas, no pueden hacer nada ante cualquier problema entre vecinos o de tránsito, pero dependen de la secretaría de Seguridad. Entonces nadie sabe qué función cumplen los caminantes y los que van en camionetas”.

El mismo edil, sostuvo que “a fin de año pasó algo muy grave en la plaza Alsina, pero la municipalidad nada informó. Hubo una batalla campal entre chicos de colegios luego de las famosas vueltas olímpicas, los pobres muchachos Cuidadores se fueron, y luego los vecinos de esa parte de la ciudad los quisieron agredir por no protegerlos”.

Gallucci, empero, sostuvo que “no es culpa de ellos, muchos no saben cual es la función, al igual que el vecino común, no tienen experiencia y la gente dice que sólo hablan por celulares”.

Francisco, dijo al Foro Vecinal que “la verdad todavía no sé la función que cumplen. No son policías, no cuidan a nadie. No te resuelven nada. Pasean en la camioneta y gastan combustible”.

Otro, acotó que “el lunes vi una de las camionetas manejada por una mujer pero sin su remera verde, y el miércoles estaban sacando fotos frente a la Cristalux”.

Más lejos y reflexivo resultó Enzo al preguntar: ¿Por qué tanta inseguridad en Avellaneda? Tenemos Policía Federal, Policía Local; Policía de la Provincia, Prefectura y a veces a la Gendarmería, y un centro e monitoreo con mil cámaras”.

Para cerrar, el edil Gallucci señaló: “El intendente le echa la culpa a la gobernadora Vidal por la inseguridad, pero el tiene a su mando la Policía Local y no coordina operativos, no hace nada”.