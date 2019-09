En en Colón 980, se encuentra la Bomba de Cobalto que volvió a funcionar hace unas semanas después de un año producto de la burocracia pese a haber comprado la "pastilla" que necesitaban. La comisión Nacional de Energía Atómica era la que debía autorizarla.

Paredes, sostuvo que "hace un par de semanas volvió a funcionar el aparato para tratamientos, antes mandábamos a los pacientes a otros lados. Pensar que la compramos hace 40 años, costó una fortuna y un médico me dijo que era algo innecesario, que a los dos años la tecnología se superaba. Pasaron más de cuatro décadas y acá esta".

La vecina,, de más de ocho décadas, docente jubilada, siempre tan activa como frontal, señaló:que "No soy ciudadana ilustre, soy una voluntaria que trabaja, no acepté que me postularan nunca. Esta institución vive con el esfuerzo empleadas, médicos, técnicos y amigos". Y precisó: "No tenemos subsidios, se pagan un bono accesible, los análisis y las mamografías, todo lo volcamos a gastos. Ejemplo, 25 mil pesos de luz. La directora es la doctora Mónica Colonna".

ADEMÁS:

Se cayó una losa en el nuevo cuartel de Bomberos: un herido

Efectos de este tiempo

Marta, aun sin estadísticas, sostuvo que "mucha gente joven ahora tiene cáncer, son muchas las mujeres pero vienen hombres también. El cigarrillo, desacoples de la vida y no se a qué se debe pero hay mucho HIV, Hay una vida muy desordenada en mucha gente". Y recomendó que "se hagan chequeos todos los años, que se lo pongan como obligación, , cuando vienen con el problema instalado es tarde".

Paredes escribió un libro editado en julio y con la historia de ALCAA, en 35 capítulos. Uno, sobre el almanaque de 2012 con señoras con poca ropa y tapadas con elementos. Y la leyenda "a beneficio", fue acompañada por ¿Te hiciste la mamografía. No te olvides, cuidarse es quererse". Fue un éxito de más de 11.000 ventas.