La Universidad Nacional de Avellaneda será escenario del Coloquio Gran Sur

El coloquio se realizará los días viernes 4 y sábado 5 próximos, de 10 a 14 en la Sede España de la UNDAV, sita en la calle España 350 de la ciudad de Avellaneda, y contará con la presencia de destacados expositores de Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Etiopía, Perú y Togo. Habrá cuatro mesas con los siguientes ejes temáticos: Los desafíos geopolíticos del Gran Sur; Hacia una integración cultural Sur-Sur; Re-pensar las nuevas tecnologías, apropiarse de ellas; y Arquitecturas del multilateralismo.

El encuentro internacional es organizado por la Organización de Cooperación del Sur (OCS) en colaboración con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) -miembro asociado de la OSC- y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), en el marco de la segunda edición del Festival del Gran Sur. Cabe destacar que el presidente de la UDUALC y rector de la UNDAV, ingeniero Jorge Calzoni, es también el actual presidente de la Conferencia de Miembros Asociados de la OCS para el período 2024-2025.

La actividad reunirá a pensadores, artistas, profesionales y público general con el objetivo de crear un espacio crítico de intercambio, construcción de solidaridad y promoción de la autoafirmación mediante la cultura.

La Organización de Cooperación del Sur (OCS) fue fundada el 29 de enero de 2020 por países y organizaciones de todo el Sur Global durante la Cumbre Internacional de Educación Equilibrada e Inclusiva en la República de Yibuti. Como la primera organización intergubernamental de y por el Gran Sur, la OCS actúa como un instrumento de cooperación intelectual, técnica y financiera, así como de solidaridad entre sus Estados Miembros y sus Miembros Asociados en la búsqueda de una Tercera Vía de Desarrollo, desde el Sur y para la humanidad.

El programa del Coloquio Gran Sur establece que el viernes desde las 10 se realizará la Mesa 1, Los desafíos geopolíticos del Gran Sur, en la que expondrán Manssour Bin Mussallam, secretario general de la Organización de Cooperación del Sur (OCS) de Arabia Saudita; Jorge Taiana, ex canciller de Argentina; Diva Moreira, analista política, especialista en reparación jurídica de Brasil; y Atilio Borón, sociólogo y ensayista político de Argentina.

Desde las 11.30, se desarrollará la Mesa 2, Hacia una integración cultural Sur-Sur, con la participación de Miguel Palacin, líder de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y promotor del concepto del "Buen Vivir", de Perú; Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina; y Carlos Macusaya, antropólogo, profesor e investigador de Bolivia.

El sábado desde las 10 se efectuará la Mesa 3, Re-pensar las nuevas tecnologías, apropiarse de ellas, con Shumete Gizaw, secretario general adjunto de Innovación Tecnológica y Mejora de la Digitalización (OCS) y ex ministro de Tecnología de Etiopía; Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina; René Ramirez Gallegos, ex secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Ecuador; y Eduardo Castillo, programador y docente de Chile.

Y a las 11.30 se realizará la Mesa 4, Arquitecturas del multilateralismo, con Ricardo Forster, filósofo y analista político de Argentina; Ezra Abate, compositor, decano de la Facultad de Artes Escénicas y Visuales de la Universidad de Adís Adeba. Etiopia; y Raphael Eklu-Natey, bioquímico e investigador de Togo.