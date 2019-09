Dante, vive en la región, esta en la central de AA y no duda en decir que "todos pueden concurrir a los grupos en Avellaneda y Lanús, pero ante una emergencia nos pueden llamar al 4325-1813 las 24 horas y enseguida estaremos junto a la familia de enfermo. Para consultas, entrar a la página de aa.org.ar".

El vecino, está hace 28 años en AA y fue preciso "Llegué destruido como todos, y el programa nos da una oportunidad de una nueva vida. El alcohólico tiene dos opciones: Se muere alcohólico o se muere sobrio".

Señaló, además, que "hace más de cinco años que las bebidas se potencian, eso no quiere decir que haya más alcohólicos, quiero decir que es una enfermedad, no los es el que toma a veces. Entre la juventud hay quienes toman más y hay más problemas. Vamos a hablar a los colegios, explicamos la enfermedad y cómo nos fue a nosotros. Hacemos promoción de la recuperación, no somos una liga antialcohólica, no perseguimos a nadie. Somos los que nos recuperamos por el programa, recuperamos amigos y familia. Hasta el gusto del asado, de comidas que antes no se disfrutaban, la bebida no lo permitía".

Dante habla con alegría pese a la dureza del tema "Es una enfermedad de autodiagnóstico, no hay estadísticas. Los grupos son libres. Tenemos profesionales que colaboran con la comunidad, no en los grupos. Si vienen es como integrantes".

En Avellaneda, hay grupos en 12 de Octubre 234; en Giribone 923, Piñeyro; en Mitre 3779, Sarandí; en Raquel Español 371, Wilde y en Asunción 226, un grupo que ya superó los 40 años de existencia.

En Lanús, hay grupos en Colón 2533, en Margarita Weild 1240, Burelas 31, Gerli y en Aguapey y Corvalán, entre otros.