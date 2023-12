Como terapia, un médico le canta a los pacientes

Dicha labor trascendió las paredes de sus lugares de trabajo a partir de la viralización de los videos que sube a sus redes sociales, en las cuales tiene más de 75 mil seguidores de todo el mundo, de tal forma que los usuarios le solicitan interpretaciones de algún tema musical para dedicarle a un ser querido enfermo.

Recibido en 2002 y con más de 20 años de experiencia, lleva su profesión con mucho amor, compromiso y respeto por el otro. Situación que se ve reflejada en los comentarios del material audiovisual que sube en sus cuentas de Instagram y TikTok.

En diálogo con El Sureño, Masciocchi expresó que "cantar brinda una mayor calidez y calidad en la atención porque incluye un estímulo positivo durante su internación y puede impactar positivamente en su recuperación y mejora la transferencia entre el paciente y el médico".

"Muchas veces los pacientes necesitan ser escuchados, necesitan despejarse y mejorar su ánimo", añadió y puntualizó: "En el caso de los pacientes terminales, el transcurrir se torna diferente a lo que suele ser comúnmente, también sus familiares lo toman de otra manera y te lo hacen saber y es satisfactorio".

Un repertorio variado

El doctor subrayó: "Canto y toco la guitarra de chiquito, es algo que me gusta, lo hice siempre como hobby, pero me di cuenta de que podía hacer algo más y lo empleé en mi labor profesional".

En tanto, consultado por el repertorio que desarrolla a la hora de interpretar, enumeró géneros como "bolero, tango, folklore, sobre todo porque los pacientes son mayores de edad. De vez en cuando, aparece un reggaeton y los hace sonreír".

Asimismo, cuenta con un perfil en TikTok denominado El doc (@marianomasciocchiok) con casi 75 mil seguidores. Allí se pueden ver los videos.

"Trato de impulsar a otras personas que hagan algo similar que impacte positivamente en los demás. Las repercusiones son muy buenas, muchas personas comentan desde cualquier parte del mundo", informó. A modo de ejemplo, citó que "un usuario de Colombia me escribió para que me filmara un video cantando una canción para su padre enfermo. Eso me emocionó mucho".

Los comentarios tienen un denominador común: un reconocimiento a la calidez del médico que también atiende en la Parroquia San Pedro de Armengol de Lanús. Una internauta llamada Griselda, en uno de los mensajes, valoró "la enorme humanidad, por más profesionales como ustedes". Otra de nombre Gloria lo describió como "maravilloso médico, gran ejemplo y luz para los pacientes".