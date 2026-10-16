Fue uno de los grandes protagonistas de la Experiencia Gospel de Buenos Aires, que se desarrolló desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo.
El Coro Gospel de Avellaneda fue uno de los grandes protagonistas de la Experiencia Gospel de Buenos Aires, donde se presentó ante una multitud de alrededor de 100.000 personas. Luego de su actuación, otras bandas y artistas de la zona sur del conurbano también dijeron presente en los diferentes escenarios del encuentro, que reunió música, danza y expresiones de la cultura cristiana.
La jornada se desarrolló el lunes, con entrada libre y gratuita, y más de 2.000 artistas formaron parte de una propuesta multitudinaria que convirtió distintos puntos del centro porteño en espacios para compartir la fe a través del arte y la música.
Con una importante trayectoria y reconocimiento nacional e internacional, el Coro Gospel de Avellaneda llevó el talento de la región a uno de los encuentros más convocantes de la música cristiana. Su presentación ante miles de personas representó uno de los momentos destacados de una celebración que tuvo como eje el mensaje de Jesús.
La participación de los artistas de la zona sur continuó en distintos escenarios con las actuaciones de Plátanos, Ultimo Instante y Cielo Nuevo, que sumaron sus propuestas musicales a la programación de Nuevas Voces y Espacio Popular. También formó parte de la jornada Lucho DJ, mientras que Jesús Warriors, agrupación de danza proveniente de La Matanza, aportó su expresión artística al encuentro.
La Experiencia Gospel se extendió por un amplio corredor del centro de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo, con actividades también sobre la Avenida de Mayo. Los espacios se organizaron en diferentes temáticas para ofrecer alternativas vinculadas con la música, la danza, las artes visuales, la literatura, la formación y la cultura urbana.