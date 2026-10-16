Fue uno de los grandes protagonistas de la Experiencia Gospel de Buenos Aires, que se desarrolló desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo.

El Coro Gospel de Avellaneda fue uno de los grandes protagonistas de la Experiencia Gospel de Buenos Aires, donde se presentó ante una multitud de alrededor de 100.000 personas. Luego de su actuación, otras bandas y artistas de la zona sur del conurbano también dijeron presente en los diferentes escenarios del encuentro, que reunió música, danza y expresiones de la cultura cristiana.