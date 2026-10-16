Las dos fotografías fueron tomadas al mediodía en la sala de la décima planta del hospital Gemelli, donde el Pontífice permanece internado durante su convalecencia. En las imágenes se lo ve con paramentos verdes y solideo blanco, en aparente buen estado físico.

Durante la misa, León XIV agradeció al personal médico, de enfermería y a los trabajadores del hospital por la atención que recibió desde su internación. También participaron integrantes de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La celebración representa un nuevo paso en su recuperación. En los días anteriores, el Papa solamente concelebraba la misa, mientras que esta vez pudo oficiarla personalmente.

La operación para extirpar el adenocarcinoma

El Pontífice fue operado el martes 13 de octubre. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida. El análisis del tejido extraído confirmó la presencia de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

La necesidad de someterse a la operación había sido anunciada por el propio León XIV durante el rezo del Ángelus de la semana anterior, cuando explicó que debían extirparle un nódulo pulmonar.

Mientras continúa la recuperación, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconoció que el Papa podría tener que adaptar su pontificado en función de los resultados médicos y de su evolución.

“No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, señaló Parolin el jueves, al referirse a las dudas sobre cuándo y en qué condiciones podrá retomar plenamente sus actividades.

Por su parte, una fuente vaticana citada por la agencia EFE anticipó que León XIV presidiría el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque todavía no se había confirmado el lugar ni la modalidad de la celebración.