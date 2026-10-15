Habló la mujer señalada como la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Se trata de Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton. Desde sus redes sociales, la cantante dio su versión y rechazó las versiones que la relacionan con el artista y la ruptura de la pareja.
Luego de que Julieta Prandi anunciara el último lunes su separación de Emanuel Ortega, comenzaron a circular versiones sobre una posible tercera en discordia. Entre los nombres que surgieron aparecen Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil (exesposa del artista), y Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton, que habría coincidido con Ortega en su estudio durante el fin de semana pasado. Ante las especulaciones, la cantante decidió salir a aclarar la situación.
Desde su cuenta de Instagram, Lynch publicó una serie de historias, en las que negó cualquier vínculo sentimental con Ortega y rechazó las versiones que la relacionan con la ruptura de la pareja. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó.
En ese sentido, explicó que su vínculo con el artista es exclusivamente laboral, ya que se encuentran trabajando en un proyecto musical. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, aseguró.
En otra de sus publicaciones, la cantante expresó su malestar por quedar involucrada en una polémica que, según dijo, no se corresponde con la realidad. “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, comentó.
Además, remarcó que no pretende contribuir a las especulaciones ni hacer comentarios sobre la intimidad de los protagonistas. “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, agregó.
Finalmente, Lynch cerró su descargo con un mensaje conciliador: “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”.
El nombre de Josefina Lynch tomó relevancia el martes pasado en LAM (América TV), cuando la periodista Karina Iavícoli dio detalles de la versión que vincula a la cantante con la separación de Prandi y Ortega, quienes se habían casado hace un mes. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, afirmó la panelista.
Iavícoli también sostuvo que Lynch habría publicado fotografías tomadas en el estudio de grabación y, luego, las habría eliminado. Según su relato, los encuentros entre ambos no se habrían limitado al viernes, sino que también se habrían repetido durante el sábado y el domingo.
“Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir. A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso, el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, concluyó la periodista.
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