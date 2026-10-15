Habló la mujer señalada como la tercera en discordia en la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Además, remarcó que no pretende contribuir a las especulaciones ni hacer comentarios sobre la intimidad de los protagonistas. “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, agregó.

Finalmente, Lynch cerró su descargo con un mensaje conciliador: “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”.

Qué dijeron sobre Josefina Lynch y Emanuel Ortega

El nombre de Josefina Lynch tomó relevancia el martes pasado en LAM (América TV), cuando la periodista Karina Iavícoli dio detalles de la versión que vincula a la cantante con la separación de Prandi y Ortega, quienes se habían casado hace un mes. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, afirmó la panelista.

Iavícoli también sostuvo que Lynch habría publicado fotografías tomadas en el estudio de grabación y, luego, las habría eliminado. Según su relato, los encuentros entre ambos no se habrían limitado al viernes, sino que también se habrían repetido durante el sábado y el domingo.

“Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir. A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso, el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, concluyó la periodista.