El primer disco de El Ojo de la Máquina

El grupo de Lanús está integrado por Federico Zurdo Sebastián Gerez en guitarra y voz; Diego Maciel en bajo y Joaquín Amitrano en batería.

En diálogo con El Sureño, Federico recordó que el proyecto de El Ojo de la Máquina "nació en 2012. Con Diego, que también es escritor como yo, queríamos hacer algo más conceptual" al tiempo que precisó que "si bien el rock nos atraviesa, incursionamos otros géneros como tango y canción al estilo Los Beatles".

"El estilo se relaciona con las temáticas de las letras, que van desde los problemas existenciales, pasan por cuestiones filosóficas y llegan hasta lo que es la crítica social", añadió el músico.

Además, el artista consideró a 2019 como "un año importante porque estamos grabando el primer disco de estudio de la banda. Tenemos un demo hecho hace 6 años, en el que nos acompañó Sebastián que, a pesar de haber dejado el grupo, colabora como productor en el nuevo álbum".

De manera exclusiva, el guitarrista y vocalista anticipó que el disco llevará el nombre de "Intentando Despertar". Cabe destacar que el grupo ya toca el 70 por ciento del disco en los shows que ofrece.

El origen del nombre es bastante particular y risueño porque lo crearon entre dos personas. "En los inicios de la banda, no sabíamos cómo nos íbamos a llamar. A mi me gusta mucho Charly García y quería poner algo con Máquina, en relación, a La Máquina de hacer Pájaros; mientras que otro compañero había propuesto Tercer Ojo, porque también estábamos inspirados en las cuestiones que tienen que ver con la vigilancia. Finalmente, acordamos llamarnos El Ojo de la Máquina. Quedó bueno".