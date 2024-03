Implementan primer consultorio cannábico en el Hospital Fiorito de Avellaneda

Funciona todos los martes de 8 a 12, entre cinco y diez personas, con turno previo, se asesoran no solo en temas relativos al consumo, sino también sobre el autocultivo, los lugares donde se realiza el análisis de las plantas y todo lo relativo al registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

Se trata de un trabajo conjunto entre el hospital provincial, la ONG Plantar y crecer libre y la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como una manera de crear un espacio de acompañamiento para adultos con dolores crónicos o bien cuidados paliativos que requieran tratamientos a base de cannabis.

La médica generalista del nosocomio, Gabriela Otero, precisó la forma de trabajar: “Iniciamos con una historia clínica completa, para saber qué enfermedades preexistentes hay, qué medicamentos consume y cuáles son los avances que puede tener con el cannabis y así averiguar en qué momento vamos a ver los efectos”.

“Es necesario preparar a la gente en el consumo, ahí es donde nosotros les explicamos lo que es necesario saber: de dónde viene el aceite, les informamos que hay un registro del REPROCANN donde se pueden anotar para hacer su propio cultivo, algo que le da un marco legal y también que trabajamos con distintos laboratorios donde se puede asesorar e investigar”, mencionó la doctora en diálogo con Buenos Aires 12.

Al respecto, la titular de la organización no gubernamental, Mabel Canosa, subrayó: “Estamos preparadas para brindarle lo mejor al consultante, en mi caso, y al paciente, en el caso de la doctora”.

Posteriormente, indicó que “nos ocupamos no solo de ayudarlos con el aceite, hacerles estudios y explicarles cómo tomarlo. También las cantidades, las variaciones, si se complementa o no con la medicación. Además, trabajamos en concientizar a la gente sobre la importancia de la procedencia de lo que consumen, de la formación, de cómo cultivar y generar su plantita. Y los pacientes se van super contentos porque ya no están solos ni en la clandestinidad”.

El espacio de consulta funciona bajo el marco de la Ley N° 27.350 del Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y tratamientos no convencionales.

Para más información enviar un correo a: [email protected]