Llega una nueva edición de la Expo Luthiers a la Universidad Nacional de Lanús

El sábado volverá a abrir a las 14. A las 16, en el alero exterior del edificio José Hernández, se presentará Musicleta, una propuesta de música para los más pequeños. A las 17, en la Sala Cátulo Castillo, se realizará la 12da. Jornada de Luthería con el Taller de Luthería de Banfield. A las 18, la clínica Dos Generaciones con Jorge Araujo y Tomy Sainz, en el Estudio de Grabación. El cierre estará a cargo de Ramanegra Dúo a las 19 en el puente del edificio José Hernández. Además, durante el encuentro habrá una feria de emprendedores y estudiantes de la UNLa realizarán el registro audiovisual de las distintas actividades y de la feria.