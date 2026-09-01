Llega una nueva edición de la Expo Luthiers a la Universidad Nacional de Lanús

Se desarrollará el viernes y sábado, con la participación de fabricantes, músicos, estudiantes y emprendedores vinculados a la producción.
Con entrada libre y gratuita, la 9na. Edición de la Expo Luthiers se llevará a cabo el viernes y sábado en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) -28 de Setiembre 3901- y contará con la presencia de luthiers, fabricantes, músicos, estudiantes y emprendedores vinculados a la producción musical y artística. Es organizada por el Departamento de Humanidades y Artes y la Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNLa, con la colaboración de CAFIM, la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena y la Red Lutherística.
Uno de los momentos destacados de esta 9ma- edición será la clínica Dos Generaciones, que se realizará el sábado a las 18 en el Estudio de Grabación de la UNLa. La actividad estará a cargo de Jorge Araujo, ex baterista de Divididos, y Tomy Sainz, baterista de Wos y Ca7riel. El encuentro propone poner en diálogo las experiencias y recorridos de dos generaciones de bateristas, con una mirada sobre el instrumento y el trabajo musical desde distintas perspectivas.
La apertura se producirá el viernes a las 14. A las 16, en el puente del edificio José Hernández, se presentará un ensamble de percusión integrado por estudiantes de la licenciatura y el CCC de Música de Cámara y Sinfónica de la UNLa, bajo la dirección del profesor Fabián Keoroglanián. A las 18 tendrá lugar el acto formal de apertura, con la presencia del rector de la UNLa, Daniel Bozzani; el director del Departamento de Humanidades y Artes, Aritz Recalde; y el secretario de Cultura y Comunicación, Juan Lo Bianco. El viernes cerrará a las 19 con el recital de Dopamina, con un repertorio de funk y soul de los años 70.
El sábado volverá a abrir a las 14. A las 16, en el alero exterior del edificio José Hernández, se presentará Musicleta, una propuesta de música para los más pequeños. A las 17, en la Sala Cátulo Castillo, se realizará la 12da. Jornada de Luthería con el Taller de Luthería de Banfield. A las 18, la clínica Dos Generaciones con Jorge Araujo y Tomy Sainz, en el Estudio de Grabación. El cierre estará a cargo de Ramanegra Dúo a las 19 en el puente del edificio José Hernández. Además, durante el encuentro habrá una feria de emprendedores y estudiantes de la UNLa realizarán el registro audiovisual de las distintas actividades y de la feria.