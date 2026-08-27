Una lanusense en la International Beatleweek, en Liverpool

Así nació y creció RAM Beatles, la banda que tiene a la cantante oriunda de Lanús como una de sus figuras principales y que hoy representa a la Argentina en uno de los encuentros beatlemaníacos más importantes del mundo.

Por su tributo a The Beatles, ganaron en Mar del Plata el Premio Estrella de Mar en 2021, se presentaron en The Cavern Paseo La Plaza y hace unos días, recibieron en Praga a Roxy Indica, una talentosa diseñadora radicada en Nueva York que trabaja especialmente con artistas del mundo del rock. Indica participó en dos ediciones de la New York Fashion Week y vistió a figuras de la talla de Todd Rundgren y Ringo Starr. Ahora, la relación dio un giro particular: Anabella y Diego se convirtieron en modelos de sus diseños, sumando una nueva dimensión a esta aventura europea de RAM Beatles.

Para Anabella Ragno y Diego Guerreiro, la International Beatleweek no es solamente una fecha más dentro de una gira, sino la posibilidad de llevar hasta Liverpool una historia que comenzó mucho más lejos, en Argentina, y que tiene como protagonistas a dos personas que encontraron en la música de The Beatles un punto de encuentro.