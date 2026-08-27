Una lanusense en la International Beatleweek, en Liverpool

La cantante Anabella Ragno, quien integra RAM Beatles junto a su pareja Diego Guerreiro, se presenta en el célebre festival en la ciudad de Gran Bretaña.
Hay historias de amor que comienzan con una mirada, otras con una casualidad y algunas, como la de la lanusense Anabella Ragno y Diego Guerreiro, nacen al ritmo de una canción y fueron The Beatles quienes funcionaron como puente y terminaron uniendo sus caminos. La banda homenaje RAM Beatles gira desde 2011 y la música de los Fab Four no solamente forma parte de su historia de amor, sino también de su vida artística.
Ahora, ese recorrido suma uno de sus capítulos más importantes: hasta el 1° de septiembre, Anabella y Diego son parte de la International Beatleweek, el tradicional festival que se realiza en Liverpool y que reúne a los mejores tributos a The Beatles de distintos rincones del planeta en el mítico The Cavern, donde todo comenzó.
Si bien han participado de ediciones anteriores, esta vez llegar hasta allí no fue sencillo: desde Praga, ciudad en la que la pareja se instaló recientemente, Anabella y Diego emprendieron un viaje de más de 24 horas en colectivo para arribar a Liverpool. Una verdadera travesía que atravesaron con un objetivo muy especial: cumplir otro sueño de tocar en la ciudad que vio nacer a la banda que marcó sus vidas.
La extensa travesía es apenas una parte de una gira que tiene como objetivo llevar la esencia argentina, con su particular toque Beatle, hacia Europa del Este y otros escenarios del continente. Desde 2011 comparten una relación que, con el paso de los años, también se transformó en un proyecto artístico.
Así nació y creció RAM Beatles, la banda que tiene a la cantante oriunda de Lanús como una de sus figuras principales y que hoy representa a la Argentina en uno de los encuentros beatlemaníacos más importantes del mundo.
Por su tributo a The Beatles, ganaron en Mar del Plata el Premio Estrella de Mar en 2021, se presentaron en The Cavern Paseo La Plaza y hace unos días, recibieron en Praga a Roxy Indica, una talentosa diseñadora radicada en Nueva York que trabaja especialmente con artistas del mundo del rock. Indica participó en dos ediciones de la New York Fashion Week y vistió a figuras de la talla de Todd Rundgren y Ringo Starr. Ahora, la relación dio un giro particular: Anabella y Diego se convirtieron en modelos de sus diseños, sumando una nueva dimensión a esta aventura europea de RAM Beatles.
Para Anabella Ragno y Diego Guerreiro, la International Beatleweek no es solamente una fecha más dentro de una gira, sino la posibilidad de llevar hasta Liverpool una historia que comenzó mucho más lejos, en Argentina, y que tiene como protagonistas a dos personas que encontraron en la música de The Beatles un punto de encuentro.