Nueva edición del Festival por el Día del Auto Antiguo, Clásico y de Colección

Se desarrolló el fin de semana en el Parque San Martín de Valentín Alsina, con la participación de la Banda Sinfónica del Conservatorio de Música Julián Aguirre.
El fin de semana se llevó adelante la quinta edición del Festival por el Día del Auto Antiguo, Clásico y de Colección, una jornada que reunió a fanáticos de los fierros, coleccionistas y familias en la sede de la Asociación Autos Antiguos de Lanús, ubicada en el Parque San Martín de Valentín Alsina.
La propuesta convocó a una importante cantidad de vehículos de distintas épocas y estilos, con la presencia de Hot Roads y agrupaciones de aficionados que llegaron desde diferentes puntos de la región. También participaron integrantes del Autoclub de Wilde, el Autoclub Mar del Plata y Área 57 de Avellaneda, entre otras agrupaciones que se sumaron a la celebración.
A lo largo de la jornada, los visitantes pudieron recorrer la exposición y encontrarse con verdaderas piezas de colección, en una propuesta que permitió compartir la pasión por los vehículos que forman parte de la historia del automovilismo y de la cultura popular.
Pero la celebración no quedó solamente en los motores y uno de los momentos especiales del festival fue la presentación de la Banda Sinfónica del Conservatorio de Música Julián Aguirre, que ofreció un mini concierto para acompañar la jornada con música en vivo.
El repertorio incluyó clásicos de The Beatles y Stevie Wonder, además de reconocidas melodías pertenecientes a películas vinculadas con el mundo de los autos de las décadas del 70 y 80, generando una combinación particular entre música, cine y pasión fierrera.