Nueva edición del Festival por el Día del Auto Antiguo, Clásico y de Colección

La propuesta convocó a una importante cantidad de vehículos de distintas épocas y estilos, con la presencia de Hot Roads y agrupaciones de aficionados que llegaron desde diferentes puntos de la región. También participaron integrantes del Autoclub de Wilde, el Autoclub Mar del Plata y Área 57 de Avellaneda, entre otras agrupaciones que se sumaron a la celebración.