El Gobierno denunció los vuelos ilegales entre las Islas Malvinas y Punta Arenas

Según el comunicado oficial, la medida busca impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto petrolero Sea Lion, así como evitar la adopción de nuevas decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.

“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió el Presidente Javier Milei en X al compartir el comunicado. Y en el mismo posteo acusó al Reino Unido de practicar el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.

En el comunicado sostuvo que aquel país desarrolla un “accionar ilegítimo” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.

Sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona “es contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama la Argentina.

“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, adelantó.

“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”, cierra el comunicado.

Empresas de las Islas Malvinas y Chile se reúnen en Punta Arenas

Unos 40 representantes del sector privado y público de las Islas Malvinas llegaron a Punta Arenas, Chile, para participa de la llamada Punta Arenas Business Showroom, una rueda de negocios de dos días con empresas de la Región de Magallanes.

El planeado encuentro tendrá lugar tras las explosivas declaraciones del ministro de Defensa de José Antonio Kast, Fernando Barros, quien dio a entender que la “soberanía británica de las islas” lleva 200 años y defendió el derecho de Chile a comerciar libremente con las Malvinas.

Anunció la intención de incrementar la defensa de su país y de instalar bases alrededor en la zona más austral, Punta Arenas, donde las tensiones inesperadas con la administración libertaria llevaron a los vecinos a hacer descomunales ejercicios militares en la región. Y ahora, mientras Argentina planea una base naval integrada en Tierra del Fuego más un polo logístico, los chilenos piensan competir con un mega puerto.