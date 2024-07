San Telmo visita a Temperley y quiere volver a ganar

El 11 de marzo se vieron las caras por primera vez esta temporada, y fue una paliza en la Isla Maciel. El Candombero bailó a su ritmo y cerró el primer duelo ante el Gasolero con un contundente 3 a 0 y una demostración de fútbol. Este viernes, tiene la chance de repetir.

Pese a que viene de rescatar un punto en los últimos minutos ante Deportivo Morón, la estadística más reciente marca que le está costando en su reducto, pero no afuera del Osvaldo Baletto. En las últimas seis presentaciones, Telmo logró tres triunfos y tres empates. Todas las veces que sumó de a tres fueron en condición de visitante y sin recibir goles en contra. Todo está dado para que el equipo que conduce Alfredo Grelak se quede con los tres puntos.

Del otro lado, el Gasolero llega con un equipo con varias dudas. Los dos delanteros titulares que tiene el conjunto dirigido por Walter Perazzo, Luis López y Marcos Arturia, vienen de sendas lesiones y es muy probable que no estén en la alineación inicial. El Celeste sumó tres puntos la fecha pasada ante Chaco For Ever, pero nuevamente la figura volvió a ser Juan Francisco Rago, su arquero.

En la Isla Maciel estarán todos atentos no solo a lo que suceda en el cruce que se dará en Turdera, sino que además quedarán pegado a lo que pase el sábado, cuando a las 15 se midan Aldosivi y Colón en el José María Minella. Con un victoria ante el Celeste, San Telmo se va a 45 puntos y, si el Sabalero no gana, volverá a ostentar la máxima colocación de la Zona B de la Primera Nacional.