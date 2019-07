Un perro, que se acercó al lugar, quedó electrocutado.

Los indignados usuarios reconocieron que este lamentable accidente puso sobre aviso a todo el barrio, evitando que esto le pueda pasar a una persona. El hecho suma otra estrella negra a la distribuidora.

El equipo estaba instalado en la intersección de Monseñor De Andrea y Los Aromos y, según los testimonios, comenzó a incendiarse en la noche del miércoles y al cierre de esta edición, ningún operario se había acercado al lugar.

Lo más sorprendente fue la respuesta que le dieron a una joven al hacer el reclamo: "En Edesur me pidieron que los vecinos sigan llamando", como si la gravedad de la situación no ameritara de por sí el envío urgente de una cuadrilla.

"Hasta que no le saquen la concesión o no les apliquen multas millonarias esta empresa no va a cambiar", se quejaba otro habitante de la zona ante el triste panorama que los dejó sin luz y a muchos sin agua.

Cabe recordar que en este distrito, hace menos de 20 días, el intendente Mariano Cascallares reclamó que se le rescinda el contrato a la empresa porque "incumple en forma permanente con el servicio, sometiendo a sus usuarios, nuestros vecinos brownianos, a interminables jornadas sin suministro eléctrico".

Con más de 3.000 hogares afectados -al menos 12.000 personas-, según los datos publicados por el ENRE al cierre de esta edición, Almirante Brown era el distrito con mayor cantidad cortes de suministros registrados, sobresaliendo la situación de los barrios Santa Clara de Claypole, que lleva 13 días sin suministro, y de San José, sin luz desde hace una semana.