Banfield apuesta a recargar energías y recuperar lesionados

El Taladro se quedó con un punto muy importante en el estadio Florencio Sola, pero con la espina que podría haberse adjudicado un poco más, sobre todo por una chance muy clara de Milton Giménez sobre el final del cotejo.

De todos modos, en líneas generales fue un buen empate para el elenco falcionista y por ello aprovecharán la fecha FIFA para recargar energías y recuperar lesionados, como Galván, quien sufrió un desgarro un día antes del choque contra Talleres, mientras que Cañete espera que esta semana sea crucial para restablecerse de una molestia, dado que aún no ha podido trabajar a la par del grupo.

Sobre la igualdad ante Talleres, algunos futbolistas dejaron sus semblanzas, como el uruguayo Yvo Calleros quien manifestó en diálogo con Código Banfield que es rescatable que "Banfield no perdió, como sucedió dolorosamente ante Vélez" y reconoció que los dos conjuntos no deslumbraron en el Lencho: "Fue un partido muy peleado y trabado, quizá ellos tuvieron un poco más la pelota, pero admito que defensivamente estuvimos bien cubiertos, bien cerrados, aunque nos falta más opciones en ataque, el último pase y generar un poco más de chances. Creo que debemos estar más tranquilos, no apurarnos de tres cuartos hacia adelante, así que aprovecharemos esta semana para darle para adelante y corregir lo que corresponda".